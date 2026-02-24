Từ câu hỏi "Tiền lì xì của con đâu rồi?" đến bài học tài chính đầu đời

Cứ mỗi độ Tết tan, trên mạng xã hội lại ngập tràn những câu hỏi ngây ngô của trẻ nhỏ: "Mẹ ơi, tiền lì xì của con đâu?". Trước đây, câu trả lời quen thuộc của đại đa số phụ huynh là "Mẹ giữ hộ để đóng tiền học" hoặc "Mẹ mua quần áo cho con rồi". Tuy nhiên, cách làm này vô tình khiến trẻ cảm thấy mất quyền sở hữu và không hiểu được ý nghĩa của sự tích lũy.

Chị Thanh Thảo (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ về sự thay đổi của mình: "Năm nay bé Sóc nhà mình tròn 8 tuổi, cháu đã bắt đầu có ý thức về tiền bạc. Thay vì cất đi, mình đưa con đến tận ngân hàng để mở một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên con. Khi nhìn thấy tên mình in trên sổ cùng con số tích lũy tăng lên, con hào hứng lắm. Đó là bài học thực tế nhất về việc tiết kiệm mà không sách vở nào dạy bằng".

Các phụ huynh hiện đại năm 2026 đang có xu hướng mang tiền mừng tuổi của con đi mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng (Ảnh minh họa)

Xu hướng này đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng các gia đình trẻ tại các đô thị lớn. Việc mở sổ tiết kiệm cho con không chỉ giúp minh bạch hóa số tiền "lộc" đầu năm mà còn là bước đi chiến lược để xây dựng quỹ giáo dục hoặc khởi nghiệp cho con sau này.

"Tiết kiệm Tỷ Phú": Khi tiền lì xì của con mang lại vận may cho cả nhà

Điều khiến việc gửi tiết kiệm tại HDBank trở nên đặc biệt hấp dẫn trong mùa xuân 2026 chính là chương trình "Tiết kiệm Tỷ Phú". Thay vì chỉ là một khoản tiền nằm yên trong ngân hàng để hưởng lãi suất, mỗi cuốn sổ tiết kiệm của các bé nay đã trở thành một "tấm vé số" quyền năng.

Anh Hoàng Nam (Quận 7, TP.HCM) kể lại: "Tổng kết Tết này, hai nhóc nhà mình được khoảng 15 triệu đồng tiền lì xì. Mình đưa các con ra HDBank “mở hàng” đầu năm. Ngoài việc nhận được lì xì trực tiếp từ ngân hàng, mình còn nhận được các mã dự thưởng chương trình Tiết kiệm Tỷ Phú. Cả nhà tối nào cũng mang mã số ra xem, vừa vui vừa hy vọng. Biết đâu lộc của con lại mang về giải thưởng hàng tỷ đồng cho cả nhà thì sao?".

Việc lồng ghép cơ hội trúng giải lớn vào những khoản tiết kiệm nhỏ đã đánh trúng tâm lý "lấy lộc đầu xuân" của người Việt. Nó biến một hành động tài chính vốn dĩ khô khan thành một trò chơi vận may đầy kịch tính nhưng an toàn.

Chương trình gồm 4 kỳ quay số may mắn. Đến nay, chương trình đã tổ chức 3 buổi livestream quay số may mắn trên Fanpage HDBank và ghi nhận sự hưởng ứng sôi nổi từ khách hàng trên cả nước. 240 Khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Trong đó, 3 khách hàng đã sở hữu xe SH 150i. Chỉ còn 1 đợt quay số đặc biệt cuối cùng, dự kiến diễn ra vào ngày 12/3/2026 - sẽ quyết định ai sẽ là chủ nhân của sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng.

Giải thưởng của đợt quay số đặc biệt bao gồm:

- Giải Đặc biệt: Sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng

- 1 Giải Nhất: Sổ tiết kiệm 500 triệu đồng

- 3 Giải Nhì: Bếp từ kết hợp hút mùi Bosch

- 5 Giải Ba: Tủ lạnh LG Inverter 635 lít Side By Side

- 10 Giải Tư: Máy rửa bát Bosch

- 30 Giải khuyến khích 1: Thẻ ATM Napas 6.868.686 đồng

- 50 Giải khuyến khích 2: Thẻ ATM Napas 3.939.393 đồng

Tăng lãi suất, tặng thêm vàng cho Tiết kiệm Tỷ Phú thêm rộn ràng

Chào năm mới với lộc xuân ý nghĩa, từ ngày 7 - 28/2/2026, HDBank tiếp tục tung gói ưu đãi khai xuân như một lời chúc "Đắc tài đắc lộc", mở ra năm Bính Ngọ thịnh vượng và may mắn dành cho khách hàng.

Theo đó, người gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng sẽ được cộng thêm lãi suất lên đến 1,1%/năm, nhận tiền mặt lì xì tới 1.680.000 đồng (áp dụng khi gửi tiết kiệm online từ 17 - 27/2/2026 và tại quầy từ 23 - 27/2/2026). Đặc biệt, duy nhất ngày vía Thần Tài ngày 26/2/2026, khách hàng có cơ hội trúng ngay 1 chỉ vàng SJC khi gửi tiết kiệm online.

Khi gửi tiết kiệm tại HDBank, khách hàng còn được cộng điểm khách hàng thân thiết (Skypoint) để đổi phần quà hấp dẫn.

Lãi tăng, quà trao và vàng lấy vía, HDBank đang mang đến khởi đầu tài lộc cho khách hàng.

Vĩnh Phú