Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa tăng mạnh lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng và 6-60 tháng.
Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến trả lãi cuối kỳ mới nhất do LPBank niêm yết, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,2%/năm lên 4,7%/năm. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3-5 tháng được giữ nguyên ở mức trần 4,75%/năm.
Tiếp đà tăng lãi suất tiền gửi, lãi suất các kỳ hạn từ 6-11 tháng tại LPBank tăng mạnh 0,6%/năm lên 6,8%/năm.
Kỳ hạn 12-13 tháng cũng được điều chỉnh lên 7%/năm sau khi tăng 0,7%.
Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 15-18 tháng tăng 0,8%/năm lên 7,1%/năm.
Đà tăng vẫn chưa dừng lại khi LPBank niêm yết lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn 24-60 tháng ở mức 7,2%/năm, ghi nhận mức tăng 0,9%/năm so với trước Tết Nguyên đán.
LPBank hiện niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy cao nhất dành cho khách hàng ưu tiên lên đến 6,85%/năm (kỳ hạn 24-36 tháng), trong khi lãi suất dành cho khách hàng ưu tiên kỳ hạn 15-18 tháng lên đến 6,75%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 6,45%/năm.
Đáng chú ý, đối với khách hàng ưu tiên, nếu tham gia sản phẩm Tiết kiệm bậc thang, lãi suất tối đa khi gửi tại quầy lên đến 6,9%/năm.
Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng thường cũng đã lên đến 6,7%/năm cho kỳ hạn 24-60 tháng; từ 6,5-6,6%/năm cho kỳ hạn từ 12-18 tháng và lãi suất tiết kiệm 6,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng.
Cùng với LPBank, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng vừa tăng lãi suất huy động với mức lãi suất tăng thêm 0,1% cho các kỳ hạn 1-2 tháng và 6-36 tháng.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất do Sacombank công bố, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,6%/năm.
Hiện mức lãi suất huy động cao nhất Sacombank niêm yết là 5,7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 6-36 tháng khi gửi trực tuyến, lĩnh lãi cuối kỳ
Trong khi đó, lãi suất huy động cao nhất tại quầy được nhà băng này niêm yết tại 5,8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng và 5,7%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.
Lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,4%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 5,3%/năm và kỳ hạn 12-18 tháng là 5,4%/năm.
Trước đó, Sacombank là ngân hàng hiếm hoi giảm lãi suất huy động với mức giảm từ 0,1-0,4%/năm vào đầu tháng 2.
|LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 23/2/2026 (%/NĂM)
|NGÂN HÀNG
|1 THÁNG
|3 THÁNG
|6 THÁNG
|9 THÁNG
|12 THÁNG
|18 THÁNG
|AGRIBANK
|3,2
|3,7
|5,7
|5,7
|6
|6
|BIDV
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|5,2
|5,3
|VIETINBANK
|3
|3,4
|4,5
|4,5
|4,5
|5,3
|VIETCOMBANK
|4
|4,5
|5,5
|5,5
|5,5
|5,5
|ABBANK
|3,8
|4
|6,3
|6,3
|6,3
|6,3
|ACB
|4,3
|4,65
|5,2
|5,3
|5,7
|BAC A BANK
|4,55
|4,55
|6,8
|6,8
|6,85
|6,9
|BAOVIETBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,25
|6,25
|BVBANK
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,6
|7
|EXIMBANK
|4,6
|4,7
|5,4
|5,3
|5,3
|5,8
|GPBANK
|3,9
|4
|5,55
|5,65
|5,85
|5,85
|HDBANK
|4,2
|4,3
|5,5
|5,3
|5,8
|6,1
|KIENLONGBANK
|4,4
|4,4
|5,7
|5,4
|6
|5,35
|LPBANK
|4,7
|4,75
|6,8
|6,8
|7
|7,1
|MB
|4,5
|4,7
|5,55
|5,55
|5,8
|5,8
|MBV
|4,6
|4,75
|6,5
|6,5
|7,2
|7,2
|MSB
|4,1
|4,1
|5,2
|5,2
|5,8
|5,8
|NAM A BANK
|4,6
|4,75
|5,7
|5,6
|5,7
|5,9
|NCB
|4,5
|4,7
|6,2
|6,25
|6,3
|6,3
|OCB
|4,75
|4,75
|6,3
|6,3
|6,6
|6,8
|PGBANK
|4,75
|4,75
|7,1
|7,1
|7,2
|6,8
|PVCOMBANK
|4,75
|4,75
|5,8
|5,8
|6,1
|6,8
|SACOMBANK
|4,5
|4,6
|5,7
|5,7
|5,7
|5,7
|SAIGONBANK
|4,75
|4,75
|6
|6
|6,3
|6,5
|SCB
|1,6
|1,9
|2,9
|2,9
|3,7
|3,9
|SEABANK
|3,95
|4,45
|5,15
|5,35
|5,5
|5,95
|SHB
|4,2
|4,65
|5,6
|5,6
|5,8
|6
|TECHCOMBANK
|4,15
|4,45
|5,65
|5,65
|5,75
|5,75
|TPBANK
|4,75
|4,75
|5,4
|5,5
|5,7
|5,9
|VCBNEO
|4,75
|4,75
|6,2
|5,45
|6,4
|6,2
|VIB
|4,75
|4,75
|5,7
|5,8
|6,5
|5,9
|VIET A BANK
|4,3
|4,5
|5,4
|5,4
|5,7
|5,8
|VIETBANK
|4,1
|4,4
|5,5
|5,6
|5,8
|6
|VIKKI BANK
|4,7
|4,7
|6,5
|6,5
|6,6
|6,7
|VPBANK
|4,75
|4,75
|6,2
|6,2
|6,2
|6,2