Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa tăng mạnh lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng và 6-60 tháng.

Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến trả lãi cuối kỳ mới nhất do LPBank niêm yết, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,2%/năm lên 4,7%/năm. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3-5 tháng được giữ nguyên ở mức trần 4,75%/năm.

Tiếp đà tăng lãi suất tiền gửi, lãi suất các kỳ hạn từ 6-11 tháng tại LPBank tăng mạnh 0,6%/năm lên 6,8%/năm. 

Kỳ hạn 12-13 tháng cũng được điều chỉnh lên 7%/năm sau khi tăng 0,7%.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 15-18 tháng tăng 0,8%/năm lên 7,1%/năm.

Đà tăng vẫn chưa dừng lại khi LPBank niêm yết lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn 24-60 tháng ở mức 7,2%/năm, ghi nhận mức tăng 0,9%/năm so với trước Tết Nguyên đán.

LPBank hiện niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy cao nhất dành cho khách hàng ưu tiên lên đến 6,85%/năm (kỳ hạn 24-36 tháng), trong khi lãi suất dành cho khách hàng ưu tiên kỳ hạn 15-18 tháng lên đến 6,75%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 6,45%/năm.

Đáng chú ý, đối với khách hàng ưu tiên, nếu tham gia sản phẩm Tiết kiệm bậc thang, lãi suất tối đa khi gửi tại quầy lên đến 6,9%/năm. 

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng thường cũng đã lên đến 6,7%/năm cho kỳ hạn 24-60 tháng; từ 6,5-6,6%/năm cho kỳ hạn từ 12-18 tháng và lãi suất tiết kiệm 6,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng.

Cùng với LPBank, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng vừa tăng lãi suất huy động với mức lãi suất tăng thêm 0,1% cho các kỳ hạn 1-2 tháng và 6-36 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất do Sacombank công bố, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,6%/năm. 

Hiện mức lãi suất huy động cao nhất Sacombank niêm yết là 5,7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 6-36 tháng khi gửi trực tuyến, lĩnh lãi cuối kỳ

Trong khi đó, lãi suất huy động cao nhất tại quầy được nhà băng này niêm yết tại 5,8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng và 5,7%/năm cho kỳ hạn 24 tháng. 

Lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,4%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 5,3%/năm và kỳ hạn 12-18 tháng là 5,4%/năm.

Trước đó, Sacombank là ngân hàng hiếm hoi giảm lãi suất huy động với mức giảm từ 0,1-0,4%/năm vào đầu tháng 2.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NIÊM YẾT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 23/2/2026 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
AGRIBANK 3,2 3,7 5,7 5,7 6 6
BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3
VIETINBANK  3 3,4 4,5 4,5 4,5 5,3
VIETCOMBANK 4 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5
ABBANK 3,8 4 6,3 6,3 6,3 6,3
ACB 4,3 4,65 5,2 5,3 5,7
BAC A BANK 4,55 4,55 6,8 6,8 6,85 6,9
BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,25 6,25
BVBANK 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 7
EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,3 5,3 5,8
GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85
HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1
KIENLONGBANK 4,4 4,4 5,7 5,4 6 5,35
LPBANK 4,7 4,75 6,8 6,8 7 7,1
MB 4,5 4,7 5,55 5,55 5,8 5,8
MBV 4,6 4,75 6,5 6,5 7,2 7,2
MSB 4,1 4,1 5,2 5,2 5,8 5,8
NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9
NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3
OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8
PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 6,8
PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8
SACOMBANK 4,5 4,6 5,7 5,7 5,7 5,7
SAIGONBANK 4,75 4,75 6 6 6,3 6,5
SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9
SEABANK 3,95 4,45 5,15 5,35 5,5 5,95
SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6
TECHCOMBANK 4,15 4,45 5,65 5,65 5,75 5,75
TPBANK 4,75 4,75 5,4 5,5 5,7 5,9
VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,4 6,2
VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 6,5 5,9
VIET A BANK 4,3 4,5 5,4 5,4 5,7 5,8
VIETBANK 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 6
VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7
VPBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,2 6,2