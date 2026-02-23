Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa tăng mạnh lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng và 6-60 tháng.

Theo biểu lãi suất ngân hàng trực tuyến trả lãi cuối kỳ mới nhất do LPBank niêm yết, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,2%/năm lên 4,7%/năm. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3-5 tháng được giữ nguyên ở mức trần 4,75%/năm.

Tiếp đà tăng lãi suất tiền gửi, lãi suất các kỳ hạn từ 6-11 tháng tại LPBank tăng mạnh 0,6%/năm lên 6,8%/năm.

Kỳ hạn 12-13 tháng cũng được điều chỉnh lên 7%/năm sau khi tăng 0,7%.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 15-18 tháng tăng 0,8%/năm lên 7,1%/năm.

Đà tăng vẫn chưa dừng lại khi LPBank niêm yết lãi suất huy động cao nhất cho kỳ hạn 24-60 tháng ở mức 7,2%/năm, ghi nhận mức tăng 0,9%/năm so với trước Tết Nguyên đán.

LPBank hiện niêm yết lãi suất tiết kiệm tại quầy cao nhất dành cho khách hàng ưu tiên lên đến 6,85%/năm (kỳ hạn 24-36 tháng), trong khi lãi suất dành cho khách hàng ưu tiên kỳ hạn 15-18 tháng lên đến 6,75%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 6,45%/năm.

Đáng chú ý, đối với khách hàng ưu tiên, nếu tham gia sản phẩm Tiết kiệm bậc thang, lãi suất tối đa khi gửi tại quầy lên đến 6,9%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng thường cũng đã lên đến 6,7%/năm cho kỳ hạn 24-60 tháng; từ 6,5-6,6%/năm cho kỳ hạn từ 12-18 tháng và lãi suất tiết kiệm 6,3%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6-11 tháng.

Cùng với LPBank, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng vừa tăng lãi suất huy động với mức lãi suất tăng thêm 0,1% cho các kỳ hạn 1-2 tháng và 6-36 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất do Sacombank công bố, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,6%/năm.

Hiện mức lãi suất huy động cao nhất Sacombank niêm yết là 5,7%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 6-36 tháng khi gửi trực tuyến, lĩnh lãi cuối kỳ

Trong khi đó, lãi suất huy động cao nhất tại quầy được nhà băng này niêm yết tại 5,8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng và 5,7%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Lãi suất huy động tại quầy kỳ hạn 1-2 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,4%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 5,3%/năm và kỳ hạn 12-18 tháng là 5,4%/năm.

Trước đó, Sacombank là ngân hàng hiếm hoi giảm lãi suất huy động với mức giảm từ 0,1-0,4%/năm vào đầu tháng 2.