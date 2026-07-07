Công bố ngày 6/7, VFF ra mắt FPT Play là nhà tài trợ chính của VCK giải bóng đá U21 quốc gia- Cup FPT Play 2026. Với sự đồng hành này, giải trẻ có tính chất then chốt nhất của bóng đá trẻ Việt Nam được đảm bảo nguồn tài chính, cũng như phát triển hình ảnh nhờ được phát sóng trực tiếp trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội…

Bóng đá trẻ Việt Nam có thêm đòn bẩy cho giấc mơ vươn tầm

Nhà tổ chức kỳ vọng, những hỗ trợ trên giúp tạo đà bứt phá bùng nổ cho một trong những sân chơi quan trọng thuộc hệ thống thi đấu trẻ, góp phần then chốt trong công tác đào tạo, phát triển lực lượng cầu thủ kế cận cho bóng đá Việt Nam. Đặc biệt là tạo tiền đề, đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm đến những mục tiêu quốc tế trong tương lai.

12 đội bóng được chia làm 3 bảng đấu

VCK U21 quốc gia- Cup FPT Play 2026 quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất gồm U21 Thể Công – Viettel, U21 Hà Nội, U21 PVF, U21 Công an Hà Nội, U21 Sông Lam Nghệ An, U21 LPBank HAGL, U21 SHB Đà Nẵng, U21 TP.HCM, U21 Đồng Nai, U21 Tây Ninh, U21 An Giang và đội chủ nhà U21 PVF CAND. Các đội tranh tài tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ 12 đến 25/7, tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng.

Theo kết quả bốc thăm, 12 đội được chia thành ba bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 3 đội xếp nhất, 3 đội xếp nhì và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt hơn trong ba nhóm sẽ giành quyền vào tứ kết, bán kết và chung kết (25/7).