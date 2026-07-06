Hài lòng

Một chiến thắng luôn mang đến sự hứng khởi, đặc biệt đến sau những ngày tuyển Việt Nam vừa cởi bỏ khối lượng vận động nặng không lâu khi tới Hàn Quốc tập huấn.

Chiến thắng 6-0 trước đội bóng đang chơi ở K.League 3 là Siheung FC, HLV Kim Sang Sik có lẽ đã nhìn thấy những tín hiệu tích cực đầu tiên từ quá trình chuẩn bị của đội nhà.

Việt Cường mở tỷ số, Hai Long, Hoàng Hên tiếp tục phong độ ấn tượng với cú đúp, và Đình Bắc cũng lần lượt lập công. Việc các bàn thắng không chỉ đến từ một cá nhân cho thấy tuyển Việt Nam đang có nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn, thay vì đặt kỳ vọng vào một ngôi sao như trước.

Tuyển Việt Nam có màn trình dẫn tốt ở trận đầu trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: Anh Đoàn

Ở góc độ chuyên môn, đây cũng là trận đấu để Kim Sang Sik kiểm chứng những gì tuyển Việt Nam đã rèn giũa trong suốt thời gian qua. Từ nền tảng thể lực, cách tổ chức lối chơi cho đến khả năng tận dụng cơ hội, tất cả đều mang đến những tín hiệu khả quan sau bài kiểm tra đầu tiên.

Dĩ nhiên, Siheung FC chỉ là đại diện của K.League 3 và không phải thước đo đủ lớn để đánh giá sức mạnh của tuyển Việt Nam. Nhưng trong một chuyến tập huấn, điều HLV cần ở trận mở màn không phải là đối thủ mạnh đến đâu, mà là đội bóng của mình đã vận hành tốt hơn trước hay chưa. Xét trên khía cạnh đó, Kim Sang Sik hoàn toàn có lý do để hài lòng.

Nhưng vẫn còn chưa thỏa mãn

Tuy nhiên, sự hài lòng ấy chắc chắn chưa đồng nghĩa HLV Kim Sang Sik đã thỏa mãn một cách tuyệt đối với đội nhà, nhất là khi đang có trong tay một lực lượng đủ tốt để mơ xa hơn ASEAN Cup.

Ngay từ khi công bố kế hoạch tập huấn, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã lựa chọn ba đối thủ theo độ khó tăng dần, điều đó cho thấy ông không đặt trọng tâm vào kết quả của một trận đấu, mà muốn tuyển Việt Nam từng bước được kiểm chứng ở những thử thách lớn hơn.

Nhưng, chiến thắng ở trận giao hữu không phải điều HLV Kim Sang Sik cần nhất mà là tuyển Việt Nam phải hoàn hảo hơn nữa. Ảnh: Anh Đoàn

Vì thế, điều HLV Kim Sang Sik nhìn thấy sau chiến thắng 6-0 có lẽ không chỉ là những bàn thắng mà sẽ quan tâm nhiều hơn đến cách các học trò tạo ra cơ hội, khả năng duy trì cường độ thi đấu, sự kết nối giữa các tuyến, cách chuyển đổi trạng thái khi mất bóng và mức độ ăn ý giữa những cầu thủ đang cạnh tranh cho một vị trí chính thức.

Hai trận đấu còn lại trước Yongin FC và Gangwon FC mới là những bài kiểm tra có giá trị hơn. Khi đối thủ sở hữu chất lượng chuyên môn cao hơn, tuyển Việt Nam sẽ phải chịu sức ép lớn hơn và những hạn chế, nếu có, cũng sẽ bộc lộ rõ ràng hơn.

Với một HLV theo đuổi sự hoàn thiện sẽ luôn đòi hỏi nhiều hơn sau mỗi trận đấu. Chiến thắng đậm 6-0 có thể mang đến sự tự tin, nhưng chưa thể đảm bảo rằng tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho ASEAN Cup 2026 hoặc xa hơn là Asian Cup.

Chiến thắng 6-0 vì thế chỉ nên được xem là một khởi đầu thuận lợi, còn điều ông HLV Kim Sang Sik cần hơn là một tuyển Việt Nam chơi đúng ý đồ, vận hành ngày càng trơn tru và sẵn sàng bước vào ASEAN Cup 2026 với phiên bản hoàn thiện nhất.