Lộ trình của HLV Kim Sang Sik

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc của tuyển Việt Nam là sự tính toán rất rõ của HLV Kim Sang Sik khi theo kế hoạch, sẽ lần lượt gặp Siheung FC (K.League 3), Yongin FC (K.League 2) và Gangwon FC (K.League 1). Độ khó của các đối thủ tăng dần, đồng nghĩa yêu cầu dành cho các cầu thủ cũng được nâng lên sau từng trận.

Việc bắt đầu bằng một đại diện K.League 3 giúp các tuyển thủ làm quen với cường độ thi đấu sau giai đoạn tập nặng về thể lực. Đây cũng là cơ hội để thử nghiệm những phương án nhân sự, đặc biệt là các cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương hay những gương mặt mới lần đầu tập trung.

Tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận đấu ở Hàn Quốc với lộ trình được HKV Kim Sang Sik tính toán kỹ lưỡng

Khi bước sang trận đấu với CLB K.League 2 rồi K.League 1, sức ép dành cho các học trò của HLV Kim Sang Sik lớn hơn. Không chỉ tốc độ và cường độ thi đấu được đẩy lên, các yêu cầu về tổ chức chiến thuật, khả năng chuyển đổi trạng thái hay sự ăn ý giữa các vị trí cũng được kiểm chứng rõ nét hơn.

Rõ ràng, HLV Kim Sang Sik không chọn đối thủ theo cách ngẫu nhiên mà đang tạo ra một "giáo án" thực chiến, giúp tuyển Việt Nam từng bước hoàn thiện trước khi bước vào ASEAN Cup 2026.

Và bài test nặng nhất ở Hàn Quốc

Lần đầu tiên sau nhiều năm, HLV Kim Sang Sik sở hữu lực lượng có chiều sâu ở hầu hết các tuyến. Sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch như Nguyễn Tài Lộc và Patrik Lê Giang, sự trưởng thành của lớp cầu thủ trẻ, cùng những trụ cột giàu kinh nghiệm tạo nên cuộc cạnh tranh mà gần như không một vị trí nào "mặc định” như trước.

Vì thế, màn thể hiện trên đất Hàn Quốc đều có thể tác động đến quyết định của HLV Kim Sang Sik. Một pha xử lý tốt có thể giúp cầu thủ tiến gần hơn tới danh sách dự ASEAN Cup. Ngược lại, chỉ một vài màn trình diễn thiếu thuyết phục cũng đủ để cơ hội bị thu hẹp, nhất là khi những người cạnh tranh trực tiếp luôn sẵn sàng tận dụng thời cơ.

Các đối thủ không quá mạnh, nhưng vẫn buộc tuyển Việt Nam phải tập trung cao nhất hòng tranh chấp vị trí

Không chỉ hướng đến ASEAN Cup 2026, chuyến tập huấn này còn là bước chuẩn bị cho những mục tiêu dài hơi hơn của tuyển Việt Nam. HLV Kim Sang Sik từng khẳng định ông luôn theo dõi V-League để tìm kiếm nhân tố mới và không ngại trao cơ hội cho những cầu thủ xứng đáng. Điều đó đồng nghĩa suất lên tuyển không còn là đặc quyền hay dễ dàng của bất kỳ ai.

Có thể 3 đối thủ tại Hàn Quốc không phải những tên tuổi hàng đầu của bóng đá châu Á. Nhưng với các tuyển thủ Việt Nam, đây vẫn là bài kiểm tra rất nặng. Không phải vì sức mạnh của Siheung FC, Yongin FC hay Gangwon FC, mà bởi phía sau mỗi trận đấu là cuộc cạnh tranh khốc liệt cho một vị trí trong đội hình của HLV Kim Sang Sik.

Và cũng từ những bài test như vậy, tuyển Việt Nam mới có cơ hội nâng cao chất lượng đội hình, để bước vào ASEAN Cup 2026 với một tập thể mà mỗi vị trí đều được lựa chọn sau quá trình cạnh tranh công bằng và khắt khe nhất.