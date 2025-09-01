Về xã Trung Sơn, hỏi nhà ông Hà Văn Khường (SN 1962) ở bản Pượn thì ai cũng biết bởi ông là người nuôi cá dầm xanh nổi tiếng trong vùng. Nhờ loài cá đặc sản này, gia đình ông đã trở thành hộ khá giả, đồng thời giúp nhiều bà con trong bản có thêm sinh kế.

Ông Khường kể, trước đây, bản Pượn heo hút, biệt lập, đời sống người dân vô cùng khó khăn. Tận dụng con suối trước nhà quanh năm trong mát, ông đắp bờ thành ao để nuôi cá trắm, nhưng chỉ đủ cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Nhờ nuôi cá dầm xanh, gia đình ông Khường thu lợi nhuận 400-500 triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Lê Dương

Năm 2004, nghe người già trong bản kể rằng sông Mã có loài cá dầm xanh quý hiếm, giá trị kinh tế cao, thường sinh sống ở các khe suối đổ ra sông, ông đã lần theo dòng suối từ bản Pượn ra tận sông Mã. Sau quãng đường khoảng 5km, ông bắt được gần 30 con cá nhỏ đem về nuôi.

“Khi thả cá xuống ao, một nửa chết ngay. Sau nhiều ngày theo dõi, tôi phát hiện nguyên nhân là do ao không có dòng chảy, nước bẩn. Trong khi đó, cá dầm xanh rất ưa nước sạch, nên tôi nghĩ ra cách dẫn ống lấy nước trực tiếp từ suối về ao. Nhờ đó, số cá còn lại phát triển khỏe mạnh”, ông Khường nhớ lại.

Theo ông Khường, cá dầm xanh sinh trưởng chậm, 3 năm sau cá mới bắt đầu sinh sản. Không có kiến thức chuyên môn, khi cá đẻ trứng, ông tự tay vớt ra ao nhỏ. Khi trứng nở, ông nghĩ ra cách cho cá con ăn bằng lòng đỏ trứng gà trộn với cám.

Ông Khường sử dụng số tiền đầu tiên thu được từ cá dầm xanh giống để mở rộng ao nuôi cá. Ảnh: Lê Dương

“Cá dầm xanh tuy lớn chậm nhưng bù lại tuổi thọ cao, khi sinh sản thì đẻ rất nhiều trứng. Khi cá con lớn, tôi để lại một phần nuôi nhân đàn, số còn lại bán giống được 21 triệu đồng”, ông Khường chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên trong đời ông có được số tiền lớn như vậy. Nhận ra cơ hội đã đến, ông dùng toàn bộ số tiền để mở rộng ao, kéo đường ống nước. Từ 14 con cá giống ban đầu, đến năm 2010, gia đình ông đã có nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Hiện nay, gia đình ông sở hữu 14 ao nuôi cá. Trong đó, một ao nuôi cá bố mẹ, 13 ao còn lại nuôi cá giống và cá thịt. Với giá bán cá giống 3.000 đồng/con, cá thịt 150.000 đồng/kg, mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lợi nhuận khoảng 400-500 triệu đồng.

“Nhờ nuôi cá dầm xanh, gia đình tôi trở nên khấm khá. Không chỉ lo được cho con cháu học hành, ổn định cuộc sống, tôi còn mua được ô tô và có tiền gửi tiết kiệm ngân hàng”, ông Khường phấn khởi nói.

Cá dầm xanh thương phẩm trên thị trường hiện có giá 150.000 đồng/kg. Ảnh: Lê Dương

Ngoài làm giàu cho gia đình, nhiều năm qua ông còn cung cấp cá giống, hướng dẫn bà con kỹ thuật nuôi. Nhờ đó, nhiều hộ trong bản đã thoát nghèo.

Ông Ngô Sĩ Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn, cho biết, mô hình nuôi cá dầm xanh của ông Khường là mô hình điểm của xã. Không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình, ông còn tạo việc làm, sinh kế cho nhiều người dân.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này để giúp bà con cải thiện đời sống.