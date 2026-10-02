Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Thanh Hoá, Công ty Cổ phần TM&DL Lê Gia tổ chức thí điểm các tour du lịch nối Sầm Sơn với những di sản tiêu biểu của xứ Thanh.

Sầm Sơn từ lâu được biết đến là một trong những điểm hẹn biển quen thuộc của miền Bắc, nơi biển xanh, nắng vàng và nhịp sống phố biển tạo sức hấp dẫn riêng. Từ tháng 9/2026, từ Sầm Sơn, một hành trình khác đang mở ra.

Theo đó, du khách có thể bắt đầu ngày mới từ biển Sầm Sơn, rồi xuôi về miền đất của Lam Sơn, Tây Đô, khám phá những lớp trầm tích lịch sử của vùng đất này. Với tuyến tham quan trong ngày, hành trình không chỉ làm phong phú trải nghiệm cho du khách mà còn góp phần lan tỏa giá trị di sản, kéo dài thời gian khám phá và mở rộng sức hấp dẫn của du lịch xứ Thanh.

Đầu tháng 9/2026, tỉnh Thanh Hóa thí điểm các tour du lịch xuất phát từ Sầm Sơn phục vụ du khách. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Nếu biển mang đến cảm giác khoáng đạt và thư thái, thì di sản đem lại một chiều sâu khác - nơi mỗi mái điện, cổng thành, dòng sông hay lăng tẩm đều ẩn chứa một câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người.

Từ biển xanh đến đất Lam Sơn

Rời Sầm Sơn trong buổi sớm, hành trình dần chuyển mình theo từng cung đường. Phía sau là tiếng sóng và nhịp phố biển; trước mắt mở ra những miền quê xanh, yên bình của xứ Thanh.

Sầm Sơn - điểm khởi đầu của hành trình khám phá chiều sâu văn hóa xứ Thanh. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Điểm dừng đầu tiên là Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh - vùng đất gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và triều Hậu Lê. Tại đây, lịch sử không hiện diện như những trang sách xa xôi mà dường như lắng lại trong không gian cây xanh, sông Ngọc, cầu Bạch, những lăng tẩm cổ và các công trình kiến trúc mang dấu ấn cung đình.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh - vùng đất địa linh gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và vương triều Hậu Lê. Ảnh: Nguyễn Á

Qua Ngọ Môn, không gian Lam Kinh mở ra trong vẻ tĩnh tại. Chính điện, Thái Miếu, giếng Ngọc, hệ thống lăng mộ cùng những hàng cây cổ thụ tạo nên một tổng thể hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Giữa khung cảnh ấy, câu chuyện về Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hiện lên không chỉ qua những dấu tích vật chất, mà còn qua cảm giác về một vùng đất từng chứng kiến những bước ngoặt của lịch sử dân tộc.

Từ Sầm Sơn đến Lam Kinh là một khoảng cách địa lý, nhưng trong hành trình trải nghiệm, đó lại là một bước chuyển tự nhiên: từ không gian khoáng đạt của biển sang miền ký ức lịch sử, từ nhịp sống sôi động sang vẻ trầm mặc của di sản, nơi mỗi dấu tích xưa lặng lẽ kể câu chuyện về vùng đất và con người xứ Thanh.

Thành Nhà Hồ - Dấu ấn vùng đất Tây Đô

Sau bữa trưa mang hương vị địa phương, hành trình tiếp tục đến Thành Nhà Hồ, Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO ghi danh.

Nếu Lam Kinh hấp dẫn bởi không khí linh thiêng và chiều sâu lịch sử của một vương triều, Thành Nhà Hồ lại gây ấn tượng bằng sự kỳ vĩ của những khối đá lớn được ghép nối thành một công trình tồn tại qua hơn sáu thế kỷ.

Giữa không gian đồng quê thanh bình, bốn cổng thành bằng đá vẫn đứng đó như những chứng nhân của thời gian. Những khối đá khổng lồ, dấu tích của thành nội và hệ thống di sản gắn với kinh đô Tây Đô khiến du khách dễ dàng hình dung phần nào quy mô của một công trình được xây dựng từ cuối thế kỷ XIV.

Thành Nhà Hồ - công trình kiến trúc đá độc đáo, Di sản Văn hóa Thế giới giữa miền đất giàu trầm tích lịch sử Thanh Hóa. Ảnh: Nguyễn Á

Chuyến tham quan với xe điện và thuyết minh giúp du khách thuận tiện khám phá các điểm chính, đồng thời hiểu hơn về bối cảnh ra đời, giá trị kiến trúc, kỹ thuật và những câu chuyện gắn với kinh đô Tây Đô. Tuyến đi tạo nên mạch trải nghiệm: nghỉ dưỡng, khám phá và trở về với lịch sử đầy cảm xúc, thay vì chỉ dừng lại ở việc “đi qua” một điểm tham quan.

Một hành trình, nhiều trải nghiệm

Điều đáng nhớ nhất của hành trình Sầm Sơn - Lam Kinh - Thành Nhà Hồ không nằm ở số lượng điểm đến, mà ở cách những địa danh ấy được đặt cạnh nhau để tạo thành một câu chuyện giàu chiều sâu và cảm xúc.

Thành Nhà Hồ – điểm đến di sản trong hành trình kết nối từ phố biển Sầm Sơn. Ảnh: Vũ Trọng Khôi

Đó cũng là hướng đi đang được Thanh Hóa chú trọng trong phát triển du lịch: thay vì để biển và di sản tồn tại như những điểm đến riêng lẻ, tạo nên những tuyến kết nối đủ sức giữ chân du khách lâu hơn và đem đến nhiều trải nghiệm hơn. Việc thí điểm các tour xuất phát từ Sầm Sơn trong tháng 9/2026 là một bước cụ thể theo hướng đó, gắn sản phẩm du lịch biển với các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

Có những hành trình được đo bằng quãng đường, nhưng cũng có những hành trình được nhớ bằng cảm xúc. Từ Sầm Sơn về miền di sản, có lẽ là một hành trình như thế - đi từ sắc xanh của biển đến những gam màu trầm của thời gian, để rồi khi trở về, trong ký ức du khách không chỉ còn tiếng sóng, mà còn có một phần hồn cốt xứ Thanh. Biển là điểm khởi đầu, di sản là chiều sâu và chính sự giao hòa ấy đã làm nên một hành trình đáng nhớ.

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Lệ Thanh