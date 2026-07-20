Chuyến đi "khủng", thuê 30 phòng ngủ

Nửa tháng đã trôi qua nhưng nhớ lại chuyến đi Sầm Sơn (Thanh Hóa) hồi cuối tháng 6, các thành viên trong đại gia đình của chị Nguyễn Thị Đào ở thôn Bặt Ngõ, xã Ứng Thiên, Hà Nội (xã Liên Bạt, huyện Ứng Hoà cũ) vẫn không khỏi bồi hồi, xúc động.

Bởi đây là chuyến du lịch quy tụ đông thành viên nhất từ trước tới nay của đại gia đình, với 100 người thuộc 4 thế hệ, từ các bác, các cô chú, anh chị em đến các cháu và chắt.

"Đây là chuyến đi của đại gia đình bên nội nhà chồng mình, quy tụ con cháu của 9 người con của ông bà nội chồng. Ông bà nội chồng mình đều đã qua đời. Người lớn tuổi nhất tham gia chuyến đi lần này là bác cả, năm nay 75 tuổi.

Trước đây, đại gia đình cũng từng tổ chức một vài chuyến đi chung nhưng chỉ có khoảng 20-40 người tham gia. Chưa bao giờ mọi người có dịp tụ họp đông đủ và vui như lần này", chị Đào chia sẻ.

Đại gia đình gồm 100 thành viên của chị Đào có chuyến du lịch Thanh Hóa 3 ngày 2 đêm hồi cuối tháng 6/2026

Chị Đào cho biết, ý tưởng về một chuyến du lịch “đông nhất có thể” được đại gia đình chồng chị nhắc đến trong buổi tất niên cuối năm.

Đến tháng 3, mọi người bắt đầu bàn bạc, lựa chọn điểm đến và xây dựng lịch trình. Sau nhiều ngày trao đổi, họ quyết định chọn Sầm Sơn (Thanh Hóa) làm điểm dừng chân và khởi hành vào cuối tháng 6.

Chị tiết lộ, bố mẹ chồng và các bác đều sinh sống cùng thôn. Còn một số gia đình anh chị em và con cháu (thuộc thế hệ F2, F3) sống và làm việc ở nội thành và các địa phương lân cận Hà Nội như Bắc Ninh, Hưng Yên. Vì thế, họ không gặp quá nhiều khó khăn để tập trung bàn bạc và thống nhất kế hoạch cho chuyến đi.

“Thực tế, tổng số thành viên của đại gia đình là gần 150 người nhưng dịp này cũng có một số gia đình ở xa, không sắp xếp được công việc nên đành lỡ hẹn. Còn dịp cuối năm, hầu hết các thành viên đều về quê sum họp đủ”, chị nói.

Bữa tối ấm cúng của đại gia đình tại nhà hàng

Để có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ, không phải lo lắng chuyện hậu cần, đại gia đình chị Đào thuê một công ty du lịch phụ trách toàn bộ việc thuê xe cộ, nơi lưu trú, địa điểm ăn uống và tổ chức các hoạt động tập thể.

Họ thuê 3 xe ô tô lớn, khởi hành từ Hà Nội lúc sáng sớm.

Về chỗ nghỉ, họ đặt 3 căn biệt thự với 30 phòng gần biển. Mỗi căn có 10 phòng ngủ, bể bơi riêng cùng khuôn viên rộng rãi, đủ không gian để người lớn trò chuyện, còn các cháu nhỏ thoải mái vui chơi.

Gia đình dùng bữa tại nhà hàng trong suốt kỳ nghỉ. Mỗi bữa ăn được chuẩn bị chu đáo với 12 bàn tiệc, thực đơn gồm 7-8 món chế biến từ các loại hải sản tươi ngon.

“Buổi sáng hôm xuất phát, mọi người chuẩn bị khoảng 50 chiếc bánh mì, 5kg gạo nấu xôi và 15kg giò chả, thêm số lượng lớn hoa quả, nước uống.

Dù phải dậy sớm lúc 4-5h nhưng từ người lớn đến trẻ nhỏ đều háo hức, vui vẻ và mong đợi những trải nghiệm sắp tới”, nàng dâu chia sẻ.

Điểm nhấn của chuyến đi là chuỗi trò chơi tập thể trên bãi biển khiến các thành viên đều cảm thấy hào hứng, gắn kết

Gắn kết gia đình

Tại Sầm Sơn, đại gia đình chị Đào dành thời gian tham quan một số địa điểm như hòn Trống Mái, đền Độc Cước… Họ cũng tổ chức tiệc gala và chương trình team building để tăng sự gắn kết giữa các thế hệ, thành viên.

Trong bữa tiệc gala tối, mọi người còn hào hứng biểu diễn các tiết mục văn nghệ, giao lưu và trao thưởng cho các cháu có thành tích học tập tốt.

“Không chỉ là dịp nghỉ ngơi, thư giãn, các anh chị em còn bàn nhau nhân chuyến du lịch này để chuẩn bị một bữa tiệc với nhiều hoạt động kết nối, tri ân đấng sinh thành thông qua những món quà đầy ý nghĩa.

Nhìn nụ cười và niềm hào hứng của các bố, các mẹ, những người làm con như mình cảm thấy thực sự hạnh phúc và tự hào”, chị Đào bày tỏ.

Buổi tiệc gala ấm cúng với những món quà nhỏ động viên tinh thần các cháu nhỏ và ông bà

Theo chị Đào, tổng chi phí cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm của đại gia đình hết khoảng 300 triệu đồng. Mỗi gia đình của con cháu đời thứ 3 đóng góp khoảng 7 triệu đồng, còn anh trai cả hỗ trợ một khoản khá lớn.

Riêng ông bà và các cháu nhỏ không phải đóng góp.

Chuyến du lịch ngắn ngày giúp đại gia đình 4 thế hệ thêm gắn kết hơn

Chị Đào cho biết, dù chuyến đi chỉ kéo dài 3 ngày 2 đêm nhưng đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho cả đại gia đình.

Ông bà được tắm biển, tham quan các địa điểm nổi tiếng và quây quần bên con cháu. Các cháu nhỏ thỏa sức vui chơi, tham gia nhiều hoạt động tập thể và còn nhận được những phần quà ý nghĩa.

"Điều ý nghĩa nhất với thế hệ F2 như chúng mình là sau chuyến đi, mọi người càng thêm gắn kết.

Trước đây, gia đình quá đông nên nhiều anh chị em ít có dịp trò chuyện, gần gũi nhau. Sau chuyến đi này, mọi người hiểu nhau hơn và đều mong muốn duy trì hoạt động ý nghĩa này trong những năm tới", chị Đào chia sẻ.

Ảnh: Nguyễn Đào