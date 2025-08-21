Bộ NN&MT khẳng định hoàn toàn ủng hộ chủ trương cơ giới hóa trong công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, đặc biệt tại những khu vực dân cư đông đúc, hẻm nhỏ, nơi xe thu gom truyền thống khó tiếp cận.

Theo Bộ NN&MT, việc ứng dụng xe điện ba bánh thu gom rác phù hợp với định hướng được quy định trong các Thông tư số 35 và 36/2024 của Bộ TN&MT, vốn đã đề cập rõ về quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Tuy nhiên, Bộ này cũng nhấn mạnh một số điểm cần được rà soát và hoàn thiện trong báo cáo thuyết minh phương án do Bộ Công an đề xuất.

Bộ đề xuất chỉnh sửa nội dung “Đối tượng áp dụng” của phương án, theo đó nên sử dụng khái niệm chung là “các cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt”, thay vì liệt kê cụ thể các đối tượng như công ty môi trường, hợp tác xã dịch vụ vệ sinh hay người lao động vệ sinh môi trường. Việc này nhằm thống nhất với quy định tại Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Ngoài ra, cần làm rõ vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng cơ chế, chính sách để đảm bảo các phương tiện cơ giới mới như xe điện ba bánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về môi trường và được phép lưu hành.

Bộ NN&MT nhấn mạnh, phương tiện vận chuyển rác thải, bao gồm xe điện ba bánh, phải đáp ứng quy định kỹ thuật về bảo vệ môi trường, được nêu rõ trong Thông tư 02/2022/TT-BTNMT (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 07/2025/TT-NNMT).

Xe điện thu gom rác có thể len lỏi vào các ngõ nhỏ. Anh: ANTĐ.

Hiện nay, tại Việt Nam đã có một số dòng xe điện ba bánh hoạt động trong nhà máy, khu du lịch... Tuy nhiên, các phương tiện này chỉ được phép tham gia thu gom rác nếu đảm bảo đầy đủ quy định pháp luật về giao thông vận tải. Đây là yếu tố then chốt cần được xem xét kỹ lưỡng.

Tháo gỡ về tài chính và tổ chức thực hiện

Một điểm đáng chú ý khác là phương án tài chính chưa làm rõ nguồn kinh phí để thực hiện việc mua sắm, nhập khẩu khoảng 1.000 xe ba bánh phục vụ triển khai thí điểm tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ...

Trong trường hợp sử dụng ngân sách nhà nước, cần làm rõ cơ chế mua sắm, phương án cung cấp xe cho các đơn vị như công ty môi trường đô thị, hợp tác xã dịch vụ vệ sinh hoạt động theo hợp đồng với chính quyền địa phương.

Bộ cũng đề nghị loại bỏ nội dung “xe rửa đường áp lực cao 03 chạy điện” ra khỏi phương án để đảm bảo đúng trọng tâm là thử nghiệm xe điện ba bánh thu gom rác.

Với loạt góp ý chi tiết, BNN&MT thể hiện rõ thiện chí đồng hành cùng các bộ ngành khác trong việc nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là tại đô thị đông dân cư. Việc ứng dụng công nghệ, phương tiện cơ giới phù hợp vừa giúp giảm tải sức lao động, vừa góp phần chuyên nghiệp hóa dịch vụ công ích.