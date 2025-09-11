Hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, thị xã Mộc Châu chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xóa đói, giảm nghèo.

Kết quả đến năm 2023, Mộc Châu hoàn thành 100% xóa nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ nghèo của thị xã năm 2024 còn 2,73%, hoàn thành sớm một năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả này là nhờ thị xã tập trung tăng cường lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, gắn trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo đối với mục tiêu giảm nghèo; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật tới người dân, nhất là người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, làm chuyển biến và nâng cao nhận thức thực hiện các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, ý chí vươn lên thoát nghèo và chung tay xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi; kết nối tạo việc làm cho lao động tại các doanh nghiệp trong và ngoài thị xã...

Từ năm 2021 đến nay, Mộc Châu đã tổ chức 3 ngày hội việc làm, thu hút sự tham gia của hơn 140 lượt đơn vị, doanh nghiệp, tuyển dụng lao động, các trường cao đẳng, đại học; hơn 10.000 lượt người lao động được tiếp cận các thông tin tuyển dụng lao động, học nghề, hướng nghiệp. Đến nay, toàn thị xã có hơn 7.000 người lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hỗ trợ 2.185 hộ vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng dư nợ gần 150 tỷ đồng; 1.151 lao động vay hơn 71 tỷ đồng nguồn vốn vay giải quyết việc làm.

Quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, trong giai đoạn 2021-2023, Mộc Châu đã kêu gọi, huy động gần 20 tỷ đồng thực hiện xóa 525 nhà tạm, nhà dột nát và hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trước 2 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Hưởng ứng Chương trình “Nâng bước em tới trường”, các chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị trong thị xã đã nhận đỡ đầu 394 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng trong thời gian 3 năm, với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng…

Bình An