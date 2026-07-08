Theo kế hoạch, cuộc thi được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 12/2026 với quy mô cấp tỉnh, dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi; tác giả có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm. Thành viên ban tổ chức, ban giám khảo và những người trực tiếp tham gia công tác tổ chức cuộc thi không được tham gia dự thi.

Biểu trưng dự thi phải thể hiện bản sắc riêng, tiêu biểu của tỉnh Gia Lai trên cơ sở kế thừa và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, con người và thiên nhiên; phản ánh sự kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn và đổi mới sáng tạo. Tác phẩm cần bảo đảm tính biểu tượng, khả năng nhận diện cao, phù hợp xu hướng thiết kế hiện đại, dễ ứng dụng trên các nền tảng số, sản phẩm truyền thông, hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và xây dựng thương hiệu địa phương.

Logo du lịch tỉnh Gia Lai năm 2026

Theo đó, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm. Hồ sơ dự thi được tiếp nhận theo hình thức trực tiếp qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.

Thời gian nhận tác phẩm kéo dài từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 30/10/2026; công tác chấm chọn, lấy ý kiến rộng rãi dự kiến diễn ra từ ngày 5/11 đến ngày 5/12/2026 trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Sáng tác đoạt giải Nhất (có 1 giải) được nhận 200 triệu đồng và Giấy chứng nhận của ban tổ chức; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.

Theo ban tổ chức, tác phẩm đạt giải Nhất sau khi được công nhận sẽ thuộc quyền sở hữu của UBND tỉnh Gia Lai để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, đối ngoại, xúc tiến đầu tư và xây dựng hệ thống nhận diện chính thức của tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tham mưu triển khai Kế hoạch; phối hợp các sở, ngành, địa phương tổ chức phát động, tuyên truyền, tiếp nhận, chấm chọn tác phẩm, đồng thời hướng dẫn đăng ký quyền tác giả đối với biểu trưng được lựa chọn.

Thông tin thể lệ cuộc thi sẽ được công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã công bố logo du lịch tỉnh Gia Lai mới. Logo là biểu trưng cho sự giao thoa hài hòa giữa cao nguyên và biển cả sau khi Gia Lai và Bình Định sáp nhập.

An Nhiên