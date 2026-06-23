Ngày 23/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (VPQH) Lê Thu Hà và đại diện một số cơ quan của Quốc hội gặp mặt đoàn thí sinh cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Thế giới 2026.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà chào mừng đoàn đến tham quan khu khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội, Bảo tàng Quốc hội và Hội trường Diên Hồng, qua đó hiểu thêm về Quốc hội Việt Nam cũng như những giá trị làm nên bản sắc văn hoá của Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà đánh giá cao sáng kiến của BTC Cuộc thi lựa chọn Nhà Quốc hội là một điểm đến trong hành trình của cuộc thi để các thí sinh có thêm cơ hội cảm nhận lịch sử, văn hóa và những giá trị nền tảng của Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, thân thiện, mến khách và luôn rộng mở với bạn bè quốc tế, qua đó góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn sự hiểu biết giữa các dân tộc.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà hy vọng mỗi thí sinh có mặt hôm nay sẽ là những sứ giả của văn hóa, của tình hữu nghị và của lòng nhân ái, góp phần đưa các dân tộc đến gần nhau hơn bằng sự thấu hiểu, tôn trọng và sẻ chia. Bằng trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của mình, mỗi thí sinh sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ trẻ, không chỉ dám ước mơ và khẳng định bản thân mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Hoa hậu Phan Thị Kim Oanh - Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Thế giới 2026.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, hoa hậu Phan Thị Kim Oanh - Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Thế giới 2026 - Miss Multicultural World 2026 cho biết, với chủ đề tôn vinh văn hóa, cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Thế giới 2026 - Miss Multicultural World 2026 không chỉ là sân chơi sắc đẹp mà còn là hành trình kết nối những giá trị nhân văn, lan tỏa tinh thần đoàn kết và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. Mỗi thí sinh là một đại sứ văn hóa, mang theo niềm tự hào về quê hương mình đồng thời trở thành cầu nối đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Các thí sinh tham quan khu khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội, Bảo tàng Quốc hội và Hội trường Diên Hồng.

Chuyến thăm Nhà Quốc hội không chỉ là một hoạt động tham quan đơn thuần mà còn là cơ hội quý báu để các thí sinh quốc tế hiểu thêm về đất nước Việt Nam - một quốc gia giàu truyền thống văn hóa, luôn đề cao hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững đang không ngừng vươn lên trong thời kỳ hội nhập.