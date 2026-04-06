Tối 5/4, chung kết Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 - Miss Multicultural Vietnam 2026 đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Vượt qua 19 thí sinh, Nguyễn Trần Hà Linh đến từ Ninh Bình đã giành ngôi vị cao nhất.

Hà Linh cao 1,76m, hiện là học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục (thuộc Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội). Trong phần thi ứng xử, cô nhận câu hỏi: "Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, làm thế nào để người trẻ vẫn trân trọng và gìn giữ văn hóa truyền thống?".

Tân Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 Nguyễn Trần Hà Linh.

Cô trả lời: "Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, người trẻ hoàn toàn có thể vừa hội nhập vừa gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Theo tôi, điều quan trọng nhất là ý thức và sự tự hào về cội nguồn.

Người trẻ có thể bắt đầu từ những điều gần gũi như tìm hiểu lịch sử, mặc trang phục truyền thống, tham gia các lễ hội văn hóa, hay lan tỏa những giá trị đẹp của dân tộc trên mạng xã hội bằng cách sáng tạo nội dung tích cực, hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống.

Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cũng đóng vai trò định hướng để thế hệ trẻ hiểu rằng văn hóa không phải là điều cũ kỹ mà chính là nền tảng giúp chúng ta phát triển và khẳng định bản sắc Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa. Giữ gìn văn hóa không phải là quay về quá khứ mà là mang giá trị truyền thống bước cùng tương lai".

Câu trả lời mạch lạc, phong thái tự tin đã giúp Nguyễn Trần Hà Linh thuyết phục ban giám khảo và khán giả, góp phần quan trọng vào chiến thắng chung cuộc.

Hà Linh trong phần trả lời ứng xử

Không chỉ nổi bật về nhan sắc và bản lĩnh sân khấu, Hà Linh còn sở hữu thành tích học tập đáng chú ý. Cô từng nhận học bổng Người tiên phong của ĐH công nghệ Swinburne; giải Ba học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ văn, giải Nhì cuộc thi Lắng đọng HOLA cùng nhiều thành tích trong các cuộc thi Olympic Ngữ văn - Toán trên mạng bằng tiếng Việt, học sinh giỏi Địa lý...

Ngoài ra, cô là cán bộ lớp năng nổ, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Trước vương miện Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, Hà Linh từng giành danh hiệu Hoa khôi HES's Beauty 2025 - Vẻ đẹp tri thức.

Top 5 hoa hậu.

Danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 của cuộc thi lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thu Trúc, Nguyễn Hồng Hải Vân, Trịnh Thị Huệ và Lưu Tố Uyên.

Các giải phụ gồm: Người đẹp Tri thức (Nguyễn Hồng Hải Vân), Người đẹp Hình thể (Nguyễn Lê Phương Linh), Người đẹp Tài năng (Lưu Tố Uyên), Người đẹp Trình diễn (Nguyễn Thị Thu Trúc), Người đẹp Gương mặt khả ái (Phạm Thị Hường) và Người đẹp Truyền thông (Nguyễn Trần Hà Linh).