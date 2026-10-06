MỸ - Caleb Flynn - thí sinh American Idol khóc khi bị kết án chung thân không ân xá sau khi sát hại vợ mình.

Những tình tiết mới vừa được hé lộ về cái chết của Ashley Flynn ngay trong ngày chồng cô, Caleb Flynn - thí sinh American Idol - bị bồi thẩm đoàn tiểu bang Ohio kết án chung thân không được ân xá vì tội giết người.

Caleb Flynn sinh năm 1986, từng thi American Idol. Ảnh: Nova

Caleb đã dặn hai con gái lúc đó mới 9 và 11 tuổi nói dối các điều tra viên sau khi gã sát hại mẹ của các bé.

Theo hồ sơ mà PEOPLE có được, trong các cuộc phỏng vấn với cơ quan điều tra, cả hai bé đều khai rằng vào đêm xảy ra vụ án, Caleb đã nói rằng lời khai của chúng có thể quyết định sự sống hay cái chết của mình. Caleb Flynn cũng dặn các con phải phủ nhận việc được gã hướng dẫn và phải giấu kín các cuộc trò chuyện này với người khác.

Các công tố viên - những người đã đề nghị mức án chung thân cho tội ác của Caleb - nhấn mạnh: "Như vậy, sau khi cướp đi người mẹ của các cháu, Caleb còn cố tình dùng hai con gái đang phải chịu đau đớn để bảo vệ cho câu chuyện gã tự dựng lên nhằm bảo vệ bản thân".

Caleb Flynn và người vợ hắn đã sát hại. Ảnh: IGNV

Dù vậy sau đó hai bé gái đã khai báo trung thực với cơ quan chức năng. Nhờ đó, Caleb Flynn đã bị kết án vì sát hại mẹ của các em. Cả hai con gái của hắn cũng đã ra tòa làm chứng cùng với người phụ nữ mà Caleb lén lút qua lại trước đó.

Caleb từng dành nhiều lời có cánh cho vợ khi tham gia mùa 12 chương trình American Idol vào năm 2013. Hai con gái của Caleb không xuất hiện trực tiếp tại phiên tòa tuyên án hôm 5/10 song cô con gái nhỏ viết rằng mẹ em có "giọng hát như thiên thần" trong lá thư gửi đến toà được cậu của em đọc. "Mẹ là người bạn thân nhất của con. Vậy mà bố lại chọn cách giết đi người mẹ duy nhất mà con có", cô bé viết. Em cũng đặt câu hỏi cho Caleb: "Mẹ đã làm gì mà khiến bố phải căm ghét mẹ đến thế?".

Caleb Flynn bật khóc tại toà khi nghe lời đau xót của hai con. Ảnh: Court TV

Còn cô con gái lớn viết: "Có bao giờ bố nghĩ về việc đã gây ra bao nhiêu đau đớn cho hai đứa con gái của chính mình không?... Mẹ Ashley Flynn là điều tuyệt vời nhất từng đến với cuộc đời bố. Vậy mà bố lại quyết định vứt bỏ tất cả để đi theo một cô gái chỉ bằng một nửa tuổi bố. Con yêu bố rất nhiều bằng cả trái tim và thật buồn khi bố chẳng thể yêu ai ngoài chính bản thân mình. Con cũng không có ý định đến thăm bố đâu", cô bé hỏi trong bản tuyên bố được bà ngoại đọc tại tòa khiến Caleb bật khóc nức nở.

Caleb Flynn giới thiệu về bản thân ở American Idol 2013:

Ảnh, video: Tư liệu