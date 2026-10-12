Tại liveshow 2 chung kết Sao Mai 2026 diễn ra tối 11/10, Đoàn Linh xuất sắc lọt vào top 12 nhờ phần trình diễn nhận được nhiều lời khen ngợi từ giám khảo, trong đó có Mỹ Linh.

Trong đêm thi, Đoàn Linh đã thể hiện tác phẩm Chiều phủ Tây Hồ của nhạc sĩ Phú Quang, được giám khảo khách mời NSND Phạm Ngọc Khôi nhận xét là “rất khó”. Tuy nhiên, cô vẫn được các giám khảo khen ngợi vì đã thể hiện tốt và trọn vẹn tác phẩm.

Đoàn Linh gây ấn tượng trong liveshow 2.

Đặc biệt, Diva Mỹ Linh trong vai trò giám khảo khách mời đã dành nhiều lời ưu ái cho Đoàn Linh khi mở đầu nhận xét: “Trời cho em tương đối hào phóng, đã cho thanh lại còn cho sắc”.

Về phần biểu diễn, Mỹ Linh cũng đồng tình với ý kiến của hai giám khảo NSND Phạm Ngọc Khôi và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong rằng Đoàn Linh đã thể hiện “đầy đủ và trọn vẹn”. Diva nhận định đây vốn là tác phẩm quá quen thuộc nên việc “phiêu” để tạo nên điều gì đó mới mẻ là rất khó. Mỹ Linh thẳng thắn: “Để làm cho khác đi có khi còn bị ăn mắng thế nên rất là khó. Nhưng em đã làm được rất ổn và diễn nhẹ nhàng với ca khúc vừa rồi”.

Cuối phần nhận xét, Mỹ Linh nói: “Với thanh sắc này chị Lệ Quyên đã có hậu duệ rồi, tương lai em sẽ là một nghệ sĩ có thể có những đêm nhạc tốt của riêng mình và chị cũng nhìn thấy những điều đó ở em”. Diva còn dặn dò một cách gần gũi, đầy sự động viên về con đường sau này mà chị nhìn thấy ở Đoàn Linh.

Nữ ca sĩ làm chủ sân khấu ở Liveshow 2 Sao Mai.

Hạnh phúc khi bước tiếp hành trình Sao Mai 2026 và nhận được nhiều lời động viên, khen ngợi từ các giám khảo, đặc biệt là khi được Mỹ Linh đánh giá sẽ là “hậu duệ” của Lệ Quyên, Đoàn Linh xúc động chia sẻ: “Tôi đến với cuộc thi bằng tình yêu âm nhạc và mong muốn được thử sức mình, được đứng trên sân khấu để thể hiện những cảm xúc mà mình gửi gắm qua từng ca khúc. Tôi luôn nghĩ rằng điều quan trọng nhất là mình phải hát bằng cảm xúc chân thật nhất và truyền tải được tinh thần của bài hát đến với khán giả. Tôi không dám kỳ vọng quá nhiều, chỉ mong phần thi của mình được ban giám khảo ghi nhận. Vì vậy, khi nhận được những lời nhận xét và động viên, tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Với tôi, đó không chỉ là niềm vui mà còn là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, hoàn thiện bản thân và cháy hết mình với đam mê âm nhạc”.

Đoàn Linh đến từ Bắc Ninh.

Đêm thi vòng 2 Sao Mai cũng mang đến cho Đoàn Linh nhiều cảm xúc hạnh phúc, tự hào khi cô cùng các thí sinh có hành trình trên chuyến tàu di sản về với miền quê Quan họ Bắc Ninh - quê hương của cô, trải nghiệm các di tích lịch sử và vẻ đẹp văn hóa Bắc Ninh. Trên sân khấu đêm thi, theo đề nghị của MC Danh Tùng, Đoàn Linh cũng đã hát bài Quan họ Khách đến chơi nhà.

Sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh, từ nhỏ đã sống trong vẻ đẹp của những làn điệu Quan họ, Đoàn Linh đam mê và theo đuổi dòng nhạc dân gian một cách tự nhiên. Chính niềm đam mê này đã đưa cô đến với con đường học tập chuyên nghiệp và tốt nghiệp ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Với tài năng và tình yêu âm nhạc cháy bỏng, Đoàn Linh đã nhanh chóng đạt được những thành tựu trong sự nghiệp. Năm 2023, cô xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Giọng hát trẻ - Thanh âm Hà Nội. Với tài năng của mình, Đoàn Linh cũng nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng và tìm được vị trí nhất định trên thị trường âm nhạc ở dòng nhạc dân gian. Năm 2024, cô giành ngôi vị Quán quân cuộc thi Đỉnh cao Âm nhạc 2024.

Tại Sao Mai 2026, từ vòng liveshow 1 đến vòng liveshow 2, Đoàn Linh đã chứng minh khả năng của mình khi luôn nhận được sự quan tâm, khen ngợi của khán giả theo dõi chương trình và là một trong những thí sinh nổi bật. Trong liveshow 1, phần thể hiện mashup Sen hồng hư không - Tứ Phủ của cô được đánh giá cao và là một trong những tiết mục thi ấn tượng.

2 liveshow nhận đa số các lời khen của các giám khảo, Đoàn Linh thấy tâm đắc và rút kinh nghiệm từ góp ý của ai?, trả lời câu hỏi này của phóng viên VietNamNet, cô nói: "Qua hai liveshow, bên cạnh những lời khen, tôi cũng nhận được nhiều góp ý quý báu từ hội đồng giám khảo. Tôi có suy nghĩ nhiều về một nhận xét của PGS.Tân Nhàn sau đêm thi đầu tiên. Chị góp ý rằng nếu khuôn mặt tôi mềm mại, hiền hòa hơn có lẽ chị sẽ thích tiết mục của tôi hơn nữa. Tôi đã tiếp thu lời góp ý ấy và cố gắng điều chỉnh bản thân. Đến đêm liveshow thứ hai, tôi thấy mình đã bớt căng thẳng, biểu cảm gương mặt cũng tươi tắn hơn".

Hiện Đoàn Linh đang học thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

TS. Đỗ Hương Giang, Trưởng khoa Thanh nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW tiết lộ về cô học trò cưng của mình: “Đoàn Linh luôn là một sinh viên chăm chỉ, chỉn chu, ham học hỏi và có tinh thần sáng tạo. Điều tôi trân trọng ở Linh là trong từng câu hát, từng tác phẩm, em luôn thể hiện dấu ấn riêng, gìn giữ bản sắc dân gian, đồng thời mang đến hơi thở mới của thời đại”.

Theo dõi học trò qua các đêm thi, TS. Đỗ Hương Giang hạnh phúc khi thấy Linh ngày càng trưởng thành, tự tin và bản lĩnh hơn trên sân khấu. TS. Đỗ Hương Giang cũng cho biết, cả hai cô trò đều trân trọng và cảm ơn những lời nhận xét, góp ý của Hội đồng Giám khảo cùng khán giả yêu nhạc.

Cùng với việc nỗ lực về mặt nghệ thuật, Đoàn Linh cũng rất chỉn chu mỗi khi xuất hiện.

“Những góc nhìn đa chiều ấy giúp Linh hiểu rõ hơn về thế mạnh của mình, nhận ra những điều cần hoàn thiện và có thêm động lực để tiếp tục học hỏi. Trong những đêm thi tiếp theo, tôi tin Linh sẽ phát huy thế mạnh, tiếp thu những góp ý để hoàn thiện từng tiết mục và tự tin thể hiện cá tính âm nhạc của mình”, TS. Đỗ Hương Giang bày tỏ.

Đoàn Linh hát tại liveshow 2 chung kết Sao Mai 2026:

Ảnh: BTC, NVCC

Video: Đỗ Quyên

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Video: Đỗ Quyên



