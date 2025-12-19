Nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và kỹ năng mua sắm an toàn cho người dân trong môi trường số, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) sẽ tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử vào ngày 21/12/2025.

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu đưa các quy định pháp luật về chống hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng “đi vào đời sống” của các giao dịch trực tuyến, giúp người tiêu dùng không chỉ biết luật mà còn hiểu luật, vận dụng luật để tự bảo vệ mình khi mua sắm trên không gian mạng.

Đội QLTT số 4 (Chi cục QLTT Hưng Yên) đang kiểm đếm hàng hóa tại một hộ kinh doanh

Theo đại diện Ban tổ chức, điểm nổi bật của cuộc thi gồm những tình huống mô phỏng thực tế: mua hàng giả, bị shop chặn, mượn hình ảnh thương hiệu, vi phạm sở hữu trí tuệ…; kết hợp kiến thức pháp luật với biểu diễn sân khấu nhằm tăng tính trực quan và dễ hiểu; ứng dụng công nghệ số vào cuộc thi; sự tham gia của lực lượng quản lý thị trường và các chuyên gia truyền thông đảm bảo tính chuyên môn và chính xác về pháp lý.

Nội dung thi tập trung vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Bộ, ngành liên quan đến chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên thương mại điện tử; đồng thời yêu cầu người tham gia xử lý các tình huống giả định và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Cuộc thi góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên thương mại điện tử, thúc đẩy xây dựng môi trường mua bán trực tuyến minh bạch, an toàn và bền vững.

Hoàng An