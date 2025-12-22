Cuộc thi do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, tổ chức, với mục tiêu đưa các quy định pháp luật về phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng “đi vào đời sống” của các giao dịch trực tuyến. Qua đó, giúp người tiêu dùng không chỉ biết luật mà còn hiểu đúng, biết cách vận dụng pháp luật để chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình mua sắm trên không gian mạng.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết: “Trên thực tế không chỉ cơ quan quản lý, mà cả người bán và người tiêu dùng đều cần hiểu rõ pháp luật, hiểu đúng trách nhiệm và quyền lợi của mình thì thị trường thương mại điện tử mới có thể phát triển lành mạnh, bền vững. Chính vì vậy, Cuộc thi hôm nay hướng tới mục tiêu rất cụ thể: giúp pháp luật trở nên dễ hiểu hơn, gần với thực tế hơn và áp dụng được trong đời sống hằng ngày”.

Với sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng trăm cổ động viên, các phần thi chính thức của Cuộc thi nhanh chóng “nóng lên” bằng màn thể hiện sôi động của ba đội thi đại diện cho các lực lượng nòng cốt trong đời sống kinh tế - xã hội, gồm đội sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, đội Liên cơ quan báo chí và truyền thông và đội doanh nghiệp Honda Việt Nam.

Thông qua các phần thi kiến thức và xử lý tình huống thực tiễn, các đội thi đã cùng phân tích, làm rõ nhiều vấn đề pháp lý nổi bật trong hoạt động mua bán trực tuyến, như nhận diện và phòng, chống hàng giả trên sàn thương mại điện tử; trách nhiệm của người bán, nền tảng trung gian và doanh nghiệp; cũng như quyền, nghĩa vụ của người tiêu dùng trong môi trường số. Các tình huống được xây dựng sát thực tế, phản ánh những vấn đề đang được xã hội quan tâm.

Mỗi đội mang đến góc nhìn riêng, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, kiến thức pháp luật vững vàng và tinh thần thi đấu quyết tâm, tạo nên không khí sôi nổi, kịch tính xuyên suốt các vòng thi.

Không khí sôi nổi, kịch tính xuyên suốt các vòng thi. Ảnh: Quyên Lưu

Từ góc độ doanh nghiệp, đại diện đội thi Công ty Honda Việt Nam chia sẻ: “Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, tình trạng hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Cuộc thi là dịp để doanh nghiệp nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp “Nói không với hàng giả -Bảo vệ người tiêu dùng” tới cộng đồng xã hội”.

Ở góc độ truyền thông, đại diện đội Liên cơ quan báo chí và truyền thông cho rằng: “Pháp luật tuy có vẻ khô khan nhưng thực chất là công cụ quan trọng giúp người tiêu dùng đứng vững trước một thị trường trực tuyến đầy thông tin phức tạp và khó kiểm soát. Việc nâng cao nhận thức và sự thận trọng trong từng lựa chọn tiêu dùng sẽ góp phần hạn chế những rủi ro do sự cả tin hoặc thiếu hiểu biết pháp luật gây ra”.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao Giải Nhất cho đội Đại học Kinh tế Quốc dân; Giải Nhì cho đội thi Công ty Honda Việt Nam; Giải Ba cho đội Liên cơ quan báo chí và truyền thông. Bên cạnh các giải chính, Ban tổ chức còn trao những giải thưởng phụ nhằm tôn vinh các đội thi có phần thể hiện xuất sắc, thể hiện sự am hiểu pháp luật, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn và tinh thần phối hợp hiệu quả giữa các thành viên.

Nhà báo Ngô Bá Lục, thành viên Ban Giám khảo chia sẻ: “Cuộc thi mang tính thực tiễn cao khi đặt các đội thi vào việc xử lý nhiều tình huống cụ thể như kinh doanh hàng giả qua hình thức livestream, quảng cáo sai sự thật, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Qua đó, người tham gia có thể nhận thức rõ ràng pháp luật không xa rời cuộc sống mà hiện diện ngay trong các giao dịch hằng ngày trên môi trường số. Ban Giám khảo đánh giá cao sự sáng tạo, khả năng phân tích và vận dụng pháp luật vào thực tiễn của các đội thi, đồng thời cho rằng những mô hình sân chơi pháp luật như vậy cần được tổ chức với quy mô rộng hơn để tăng cường tính lan tỏa trong cộng đồng”.

An Bình