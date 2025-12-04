Nhu cầu dịch vụ chuyên sâu tăng mạnh

Sau loạt thông tin cảnh báo về an toàn giao thông cho trẻ em trên các phương tiện truyền thông và sóng truyền hình quốc gia thời gian qua, sức mua đối với mặt hàng ghế ngồi ô tô cho trẻ em đạt chuẩn đang có xu hướng tăng vọt.

Tuy nhiên, tâm lý người tiêu dùng đã thay đổi. Thay vì chỉ đặt mua hàng online đơn thuần, các bậc phụ huynh ngày càng chú trọng đến khâu tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt chuẩn xác và chế độ hậu mãi dài hạn. Bởi thực tế, một chiếc ghế dù đạt chuẩn châu Âu nhưng nếu lắp đặt sai cách sẽ giảm đi đáng kể hiệu quả bảo vệ.

Nắm bắt nhu cầu này, các đơn vị phân phối thiết bị an toàn đang tích cực mở rộng mạng lưới tư vấn và chăm sóc khách hàng trực tiếp. Điển hình như Công ty TNHH Sản xuất và phân phối Tech Air với thương hiệu Babyro - đơn vị cung cấp ghế an toàn chuẩn Châu Âu - cũng đã bước đầu xây dựng chuỗi trung tâm bảo hành và tư vấn kỹ thuật trải dài 3 miền.

Đại diện Babyro nhận định: "An toàn là một hành trình dài hạn kéo dài suốt tuổi thơ của trẻ. Do đó, doanh nghiệp không thể chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm, mà phải đầu tư hạ tầng để khách hàng ở bất cứ đâu cũng được hỗ trợ kỹ thuật nhanh nhất".

Theo đó, hiện tại, Babyro đã thiết lập các trạm dịch vụ tại các khu vực trọng điểm gồm: Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang và Đắk Lắk. Động thái này giúp giải quyết bài toán "mua dễ khó bảo hành" mà nhiều người dùng gặp phải đối với các mặt hàng cồng kềnh.

Bản đồ hệ thống phân phối/bảo hành 3 miền của Babyro

Mở rộng hệ thống phân phối để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Bên cạnh xây dựng hệ thống trung tâm bảo hành, Babyro hiện đã triển khai hợp tác chiến lược với hệ thống showroom của nhiều hãng xe lớn như Volkswagen, Hyundai, Lynk & Co, Toyota, Kia, Mazda... Việc tích hợp này tạo ra một hệ sinh thái an toàn khép kín: khách hàng khi mua ô tô sẽ được tư vấn và trải nghiệm trực tiếp các giải pháp an toàn đồng bộ cho trẻ nhỏ ngay tại đại lý.

Ảnh 2: Showroom Babyro hoặc hình ảnh ghế Babyro tại đại lý xe, giúp phụ huynh an tâm lựa chọn

Hơn hết, Babyro đã mạnh dạn áp dụng mức bảo hành lên tới 12 năm, tùy vào từng sản phẩm. Đây được xem là cam kết mạnh mẽ về độ bền sản phẩm, đồng hành cùng trẻ từ giai đoạn sơ sinh cho đến khi không còn cần dùng ghế thiết bị hỗ trợ.

Lệ Thanh