Cú hích mạnh mẽ từ sức ép kinh tế và chính sách

Bước vào những tháng đầu năm 2026, bức tranh toàn cảnh của thị trường xe hai bánh tại Việt Nam đang có sự phân hóa sâu sắc. Nguyên nhân trực tiếp nhất đến từ bài toán kinh tế bủa vây người tiêu dùng. Giá xăng dầu liên tục neo ở mức cao khiến chi phí duy trì một chiếc xe máy truyền thống trở nên đắt đỏ.

Hơn thế nữa, động lực lớn nhất thúc đẩy làn sóng chuyển dịch xe xăng sang xe điện chính là cột mốc 1/7/2026 - thời điểm dự kiến áp dụng chính sách hạn chế xe máy xăng đi vào nội đô Hà Nội. Sự kiện này đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người dân. Tâm lý chần chừ, thăm dò trước đây dần thay đổi, thay vào đó là nhu cầu tìm mua xe máy điện nhằm đảm bảo nhịp sống và công việc không bị gián đoạn.

Khách hàng ngày càng khắt khe: Không chỉ mua xe, mà mua sự an tâm

Nhu cầu tăng vọt là sự thật, nhưng không phải đại lý nào cũng được hưởng lợi từ "cơn sốt" này. Trên thị trường, có những chuỗi bán lẻ lớn khách ra vào nườm nượp, nhân viên làm việc hết công suất. Trong khi đó, không ít cửa hàng khác lại rơi vào tình trạng vắng vẻ, kinh doanh ế ẩm.

Lý giải cho nghịch lý này, các chuyên gia thị trường cho rằng: hành vi của người tiêu dùng đã thay đổi. Chiếc xe điện hiện nay là tài sản gắn bó lâu dài, do đó người mua đặc biệt e ngại rủi ro "đem con bỏ chợ". Những đại lý nhỏ lẻ, thiếu chuyên nghiệp thường đánh mất khách hàng do không chứng minh được năng lực bảo hành, thiếu hụt linh kiện thay thế và thái độ phục vụ hời hợt sau khi đã "chốt đơn" xong.

Giữa bối cảnh thanh lọc khắt khe đó, những hệ thống phân phối lớn, bài bản như Xe Điện Việt Thanh trở thành một điểm đến "chọn mặt gửi vàng" của nhiều người tiêu dùng. Tại các chi nhánh của Việt Thanh, lượng khách hàng đổ về tìm hiểu và chốt cọc liên tục tăng cao, thậm chí nhiều thời điểm ghi nhận tình trạng "cháy hàng" cục bộ ở một số mẫu xe hot.

Sức hút của Việt Thanh trước tiên đến từ sự đa dạng sản phẩm. Việt Thanh phân phối đủ các thương hiệu lớn dẫn đầu thị trường. Phá bỏ giới hạn của một cửa hàng đơn lẻ, hệ thống này sở hữu mạng lưới chi nhánh rộng khắp cùng danh mục sản phẩm đa dạng, các mẫu xe bán chạy hàng đầu hiện nay.

Là đối tác chiến lược và đại lý ủy quyền chính hãng của hàng loạt tên tuổi lớn như VinFast, YADEA, Dat Bike..., Việt Thanh mang đến lựa chọn phong phú cho khách hàng. Dù là học sinh cần một chiếc xe an toàn, giới văn phòng cần sự thời trang, hay người lao động cần một phương tiện bền bỉ, tất cả đều được đáp ứng tại một điểm đến duy nhất.

Dịch vụ chăm sóc sau bán hàng - "Vũ khí" quyết định thành bại

Yếu tố tiên quyết giúp Xe Điện Việt Thanh giữ chân khách hàng và tạo ra khoảng cách lớn với các đối thủ chính là khâu dịch vụ sau bán hàng.

Trong khi nhiều nơi chỉ tập trung bán để lấy doanh số, Việt Thanh thấu hiểu rằng hành trình của khách hàng chỉ thực sự bắt đầu sau khi chiếc xe lăn bánh khỏi showroom. Hệ thống ghi điểm tuyệt đối nhờ đội ngũ tư vấn nhiệt tình, minh bạch về thông tin và trạm dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng được đầu tư trang thiết bị hiện đại.

Các quy trình kiểm tra pin, thay thế phụ tùng định kỳ đều được thực hiện chu đáo, chuyên nghiệp, giúp người dùng gạt bỏ nỗi lo về kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng.

Có thể nói, trong bối cảnh thị trường đang có những bước ngoặt quan trọng, sự thông thái của người tiêu dùng chính là bộ lọc tốt nhất. Việc ưu tiên lựa chọn những hệ thống uy tín, toàn diện từ chất lượng sản phẩm đến dịch vụ hậu mãi như Xe Điện Việt Thanh không chỉ là quyết định mua sắm thông minh, mà còn là sự đầu tư xứng đáng cho sự an tâm bền vững trên mọi chặng đường.

