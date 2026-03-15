Thị trường nhiên liệu tại Việt Nam đã trải qua một giai đoạn biến động mạnh từ ngày 1/3 đến 12/3. Hệ quả tất yếu là sự bùng nổ nhu cầu tìm kiếm thông tin của người dân, không chỉ dừng lại ở giá xăng mà còn mở rộng sang các giải pháp di chuyển thay thế, theo báo cáo mới nhất của Cốc Cốc Research.

Báo cáo tiết lộ, trong chưa đầy hai tuần, hệ thống ghi nhận gần 7 triệu lượt tìm kiếm liên quan đến từ khóa “xăng” và “dầu”. Đáng chú ý, tâm lý người dùng phản ứng rất nhạy bén với các kỳ điều chỉnh giá của cơ quan quản lý.

Người dân xếp hàng chờ đổ xăng tại Hà Nội. Ảnh: Tâm An

Cụ thể, giai đoạn từ 1/3 đến 4/3, lượng truy vấn duy trì ở mức ổn định do thị trường chưa có biến động lớn. Tuy nhiên, "bước ngoặt" xuất hiện vào ngày 5/3 - thời điểm diễn ra kỳ điều chỉnh giá. Ngay sau đó, lượt tìm kiếm từ khóa “xăng” đã tăng vọt 164%, trong khi từ khóa “dầu” tăng 40% so với ngày trước đó.

Đà tăng này không có dấu hiệu dừng lại khi đến ngày 7/3, thị trường tiếp tục đón nhận thêm đợt điều chỉnh mới. Lượng tìm kiếm xăng và dầu tiếp tục leo thang, tăng lần lượt 95% và 47%. Đỉnh điểm của "cơn sốt" thông tin rơi vào ngày 9/3, khi các từ khóa này thiết lập mức kỷ lục mới với mức tăng 81% (xăng) và 71% (dầu).

Dữ liệu cho thấy chỉ khi có thông tin về việc chi Quỹ Bình ổn giá để kiểm soát thị trường, áp lực tìm kiếm mới bắt đầu hạ nhiệt, dù vẫn duy trì ở ngưỡng cao so với trung bình năm.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo của Cốc Cốc Research là sự gia tăng đồng biến của từ khóa "xe điện" cùng với nhịp biến động của giá nhiên liệu. Nền tảng ghi nhận hơn 512.000 lượt truy vấn liên quan đến xe điện trong cùng kỳ.

Phân tích biểu đồ tìm kiếm chỉ ra, trong tuần đầu tháng 3, khi giá xăng còn ổn định, sự quan tâm đến xe điện chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, từ ngày 7/3, khi giá nhiên liệu bắt đầu "nhảy múa", lượt truy vấn về phương tiện điện cũng tăng tốc rõ rệt.

Vào giai đoạn từ 9/3 đến 11/3 - thời điểm nỗi lo về chi phí vận hành xe xăng đạt mức cao nhất, lượng tìm kiếm về xe điện cũng lập đỉnh. Con số này cao gấp khoảng 3 lần so với giai đoạn đầu tháng.

Đại diện Cốc Cốc đánh giá việc lượng tìm kiếm xe điện tăng đột biến trong thời gian ngắn cho thấy một bộ phận người dùng tại Việt Nam đã bắt đầu cân nhắc nghiêm túc về việc thay đổi thói quen sử dụng phương tiện. Thay vì chỉ theo dõi giá xăng dầu, người tiêu dùng đang mở rộng tìm kiếm sang các giải pháp di chuyển thay thế.