Hội thảo do UBND Lâm Đồng phối hợp với Viện Kinh tế Xanh tổ chức nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Toàn cảnh hội thảo Hợp tác công nghệ y sinh Việt Nam - Cuba

Hội thảo quy tụ hơn 200 chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo và doanh nghiệp hàng đầu của hai quốc gia Việt Nam và Cuba trong lĩnh vực y sinh. Các nội dung hợp tác không chỉ giới hạn ở lĩnh vực y tế, mà còn mở rộng sang nông nghiệp công nghệ cao - nơi công nghệ sinh học đóng vai trò then chốt.

Cuba - một cường quốc y sinh của thế giới với những thành tựu đáng nể như vắc xin điều trị ung thư Cimavax-EGF, công nghệ tế bào gốc điều trị tim mạch, tiểu đường và hơn 2.000 bằng sáng chế y sinh… đã cùng với Lâm Đồng - với lợi thế sinh thái, dược liệu, hạ tầng y tế đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác toàn diện, hiệu quả, đặt nền móng cho việc hình thành nên một thành phố y sinh ở Lâm Đồng mang tầm quốc gia và khu vực.

Đặc biệt sau khi tái tổ chức địa giới hành chính, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ trở thành một trong những tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam, với dân số khoảng 3,3 triệu người, top 10 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, là tỉnh vừa có đường biên giới với Campuchia vừa có bờ biển dài 192km, tạo nên lợi thế về thị trường tiêu thụ nội địa và khả năng kết nối xuất khẩu ra thế giới.

Những sản phẩm y sinh học được trưng bày tại hội thảo

Với mong muốn góp phần phát triển công nghệ y sinh Việt Nam, công ty Thiên an đã trở thành nhà tài trợ sự kiện.

Là doanh nghiệp Việt xuất phát từ nông nghiệp, Thiên An uôn nuôi dưỡng khát vọng đồng hành cùng người nông dân Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững bằng những sản phẩm sinh học công nghệ tiên tiến, chất lượng cao.

Một số sản phẩm tiêu biểu của Thiên An Bio

Từ phòng thí nghiệm đến đồng ruộng, Thiên An đã chinh phục niềm tin của người nông dân trên khắp cả nước bằng những sản phẩm sinh học an toàn, hiệu quả, thân thiện với môi trường như Phân bón vi sinh vật Lalitha21; Kali Chelate K50; Canxi Bo hữu cơ (Cabor); axit Fulvic; Amino axit (mang thương hiệu Lamino; Aminomix; Fumino;…); chế phẩm sinh học Biozquik… cùng nhiều sản phẩm khác.

“Đó là kết tinh của những nhà khoa học quốc tế uy tín và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực vi sinh, bệnh học thực vật, thổ nhưỡng đặc biệt am hiểu đặc thù của Việt Nam. Mỗi một dòng sản phẩm là một câu chuyện bền bỉ về sự đồng hành cùng người nông dân - những con người mỗi ngày cặm cụi trên đồng ruộng, gánh vác an toàn thực phẩm và sinh kế quốc gia bằng đôi tay đầy đất và trái tim đầy hy vọng”, đại diện Thien An Bio bày tỏ.

Ông Mai Quang Hiền - Tổng Giám đốc Thien An Bio chia sẻ: “Có mặt tại thị trường Việt Nam từ những năm 2018, các sản phẩm của chúng tôi đã trở thành những trợ thủ đáng tin cậy của bà con nông dân. Chúng tôi tin rằng công nghệ sinh học không chỉ là tương lai của nông nghiệp hay y học, mà còn là nền tảng để kiến tạo một thế giới khỏe mạnh, hài hòa và bền vững hơn. Thien An Bio cam kết tiếp tục đồng hành cùng người nông dân Việt Nam - những người tạo ra của cải cho đất nước - bằng những sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường, và luôn cập nhật những thành tựu khoa học mới nhất, vì một cuộc sống khỏe mạnh, thịnh vượng cho cộng đồng”.

