Chiều 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành thảo luận tại tổ.

Đại hội chia làm 5 tổ thảo luận, tập trung vào 5 nội dung quan trọng gồm: Báo cáo chính trị trình đại hội; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành trình đại hội; dự thảo nghị quyết đại hội; chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Tổ thảo luận số 4 gồm đại diện của Đảng bộ cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đảng bộ Hội liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật, Chi bộ Hội khuyến học Việt Nam.

Ông Vũ Văn Tiến - Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại tổ thảo luận số 4. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Phát biểu tại tổ thảo luận số 4, ông Vũ Văn Tiến - Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - lưu ý hiện trạng thông tin xấu độc trên mạng xã hội: “Mặc dù biết là xấu độc, bán tín bán nghi nhưng vẫn có đông đảo đảng viên quan tâm, đông đảo người dân chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Có trang Facebook thường xuyên chia sẻ nguồn cung cấp thông tin từ lề trái, hải ngoại. Tin tức chính thống của các cơ quan truyền thông đi chậm như cầu thang bộ, còn tin tức của thế lực thù địch ở trong và ngoài nước đi nhanh như thang máy”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày 22-23/9 tại Hà Nội.

Băn khoăn trước hiện trạng chưa xây dựng đội ngũ những người làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thực sự chuyên nghiệp, có bản lĩnh, ông Tiến dẫn chứng: Tìm người để phỏng vấn về các vấn đề có thể thấy trong một buổi, nhưng tìm nhân vật đứng ra nói về quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước trước một thông tin xấu độc thì "khó như mò kim đáy bể".

“Chúng ta tuyên truyền nhiều về việc phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhưng bảo vệ cái gì? Ai đứng ra bảo vệ? Người chống phá Đảng, Nhà nước bằng thông tin xấu độc thì dùng tài khoản ẩn danh, tức là trong bóng tối. Còn người muốn tham gia trực tiếp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tức là đương đầu ra ánh sáng với tên tuổi rõ ràng. Hậu quả là ai đang tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, có hình ảnh, có tiếng nói thì bị các thế lực thù địch săm soi đời tư cá nhân, nhà cửa, gia đình, con cái để đưa lên mạng. Có người viết đấu tranh với các thế lực thù địch thì bị cắt ghép hình ảnh để bôi xấu” - ông Tiến nhấn mạnh.

Trước thực tế nêu trên, ông Tiến kiến nghị trong văn kiện đại hội lần này cần bổ sung thêm việc xây dựng đội ngũ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chuyên nghiệp, có trình độ, có bản lĩnh vững vàng.

“Đảng viên cũng phải bày tỏ chính kiến, ý kiến về các vấn đề trong xã hội. Nếu cứ im lặng đồng tình với thế lực thù địch thì thua trận ngay từ bước đầu” - Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu ý kiến.