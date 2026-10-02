MỸ - Một thiếu niên ở Beaverton, bang Oregon đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc sau khi lái chiếc Toyota Sequoia tông vào hai căn nhà liền kề. Rất may, những người bên trong các căn nhà không bị thương.

Vụ việc xảy ra khoảng 2h sáng 1/10. Theo Sở Cảnh sát Beaverton, một sĩ quan phát hiện chiếc Toyota Sequoia có biểu hiện lái xe liều lĩnh trên đường Southwest Tualatin Valley Highway.

Chiếc SUV sau đó thực hiện một cú quay đầu trái phép, đâm vào dải phân cách bê tông và mất kiểm soát. Khi cảnh sát tìm cách dừng xe tại khu vực giao giữa Southwest TV Highway và Southwest 178th Avenue, tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy.

Cuộc truy đuổi kết thúc khi chiếc Toyota Sequoia lao vào một dãy nhà liền kề gần Southwest Johnson Street. Cú đâm khiến hai căn nhà bị hư hỏng. Theo cảnh sát, thời điểm xảy ra tai nạn có người đang ở bên trong nhưng không ai bị thương.

Sau khi chiếc xe dừng lại, hai thiếu niên được cho là đã rời khỏi xe và bỏ chạy khỏi hiện trường. Cảnh sát sử dụng chó nghiệp vụ để truy tìm và sau đó tìm thấy một trong hai người.

Thiếu niên còn lại được cho là đã tự trở về nhà. Người này sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe nhằm xác định có bị thương trong vụ tai nạn hay không.

Cảnh sát cho biết chiếc Toyota Sequoia thuộc sở hữu của phụ huynh của một trong hai thiếu niên và đã bị lấy đi mà không được phép.

Thiếu niên mà cảnh sát xác định là người điều khiển chiếc SUV sau đó bị đưa đến trung tâm giam giữ vị thành niên. Người này đang đối mặt với nhiều cáo buộc, gồm cố ý trốn tránh cảnh sát, lái xe liều lĩnh, gây nguy hiểm một cách liều lĩnh, không thực hiện nghĩa vụ của người lái xe liên quan đến thiệt hại tài sản và phá hoại tài sản cấp độ một.

Vụ việc một lần nữa cho thấy hậu quả có thể xảy ra khi người chưa đủ tuổi điều khiển ô tô và cố tình bỏ chạy khi bị cảnh sát yêu cầu dừng xe. Chỉ trong thời gian ngắn, chiếc SUV từ một phương tiện bị lấy đi trái phép đã trở thành nguyên nhân gây thiệt hại cho nhiều tài sản.

Qua đó, nhiều tài xế cũng cần rút ra bài học kinh nghiệm khi lái xe. Khi phát hiện xe có dấu hiệu mất kiểm soát, tài xế cần giảm tốc độ, giữ chắc vô-lăng và tránh những thao tác đột ngột như đánh lái gấp hoặc tăng ga. Nếu được cảnh sát yêu cầu dừng xe, cần bình tĩnh giảm tốc và dừng tại vị trí an toàn thay vì cố tình bỏ chạy, bởi hành động này có thể khiến tình huống trở nên nguy hiểm hơn cho chính người trên xe và những người xung quanh.

Theo KPTV

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