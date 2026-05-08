Ngày 8/5, Công an xã Pơng Drang (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý một thiếu nữ làm chết con đẻ của mình ngay sau khi vừa sinh xong.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h40 ngày 4/5, trực ban hình sự Công an xã Pơng Drang nhận được tin báo của ông H.N.A. (SN 1969, trú thôn 5, xã Pơng Drang) về việc bé gái sơ sinh tử vong trong nhà vệ sinh của gia đình.

Sau khi sinh con, N.T.H.A. đã rời đi cùng người đàn ông. Ảnh: CACC

Theo nội dung trình báo, khoảng 4h30 ngày 4/5, ông A. cùng vợ là bà T.T.T.(SN 1987) thức dậy mở cửa thì có một đôi nam nữ không rõ lai lịch đến xin vào nhà để đi vệ sinh.

Khi người phụ nữ vào nhà vệ sinh, người đàn ông đi cùng ở ngoài trò chuyện với ông A., khoảng 15 phút sau người phụ nữ đi ra và đôi nam nữ lên xe rời đi.

Một lúc sau, bà T. đi vệ sinh cá nhân thì phát hiện một bé sơ sinh đã tử vong, giấu sau bồn cầu vệ sinh. Thi thể là bé gái, nặng khoảng 3,6 kg.

Lúc này ông A. đã liên hệ với ông T.T.N. (1975), chuyên làm nghề bốc mộ đến đưa thi thể cháu bé đi chôn.

Trong quá trình làm các thủ tục chôn cất, ông N. phát hiện trong miệng cháu bé có nhét giấy vệ sinh. Sau đó, ông N. đã đưa thi thể cháu bé đến chôn cất tại khu C, phía sau Nghĩa trang Liệt sĩ Buôn Hồ.

18h40 cùng ngày, ông A. trình báo sự việc lên cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khai quật thi thể bé sơ sinh để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến ngày 6/5, Công an xác định được mẹ của thai nhi là N.T.H.A. (SN 2010), trú thôn Bình Trúc 1, xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng. Thời điểm xảy ra vụ việc, H.A. mới 16 tuổi.