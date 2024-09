Ngày 25/9, một lãnh đạo UBND phường Vinh Tân (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, Công an phường đang tiếp tục làm rõ vụ việc bé sơ sinh được phát hiện trong thùng xốp thả trôi trên sông Vinh.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 24/9, người dân phát hiện một người phụ nữ để cháu bé sơ sinh vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông Vinh, đoạn qua khối Tân Hòa (phường Vinh Tân).

Sau khi phát hiện, mọi người đã nhanh chóng cứu cháu bé rồi đưa đến cơ sở y tế. Qua kiểm tra, cháu bé nặng 2,3kg, chức năng sống bình thường nhưng có biểu hiện vàng da.

Người mẹ nói, do hoàn cảnh khó khăn, lo con bệnh tật không nuôi dưỡng được nên đã nghĩ quẩn. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, Công an phường Vinh Tân đã tiến hành xác minh, làm rõ 2 người phụ nữ có liên quan là chị Ph. (29 tuổi, quê xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên) và mẹ ruột chị này là bà N. (65 tuổi). Bé trai được bỏ trong thùng xốp là con của chị Ph., mới được 4 ngày tuổi.

Lãnh đạo phường Vinh Tân cho biết thêm: “Người mẹ khai do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lo con bệnh tật không nuôi dưỡng được nên đã nghĩ quẩn. Sau khi được cứu vớt an toàn, cháu bé đã được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để chăm sóc, điều trị”.

Liên quan đến sự việc, một lãnh đạo UBND xã Hưng Nghĩa (huyện Hưng Nguyên) xác nhận, chị Ph. lấy chồng và đã nhập hộ khẩu về xã Trung Phúc Cường (huyện Nam Đàn), hoàn cảnh gia đình khá khó khăn.