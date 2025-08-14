Ngày 14/8, thông tin từ UBND xã Kim Đông (Ninh Bình) cho biết, một cán bộ biên phòng đóng quân trên địa bàn xã trong lúc làm nhiệm vụ đã không may ngã từ trên tàu xuống cửa sông và tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 21h10’ ngày 13/8, tại khu vực cửa sông Đáy, thuộc địa phận xã Kim Đông (Ninh Bình).

Vào thời điểm trên, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp N.Đ.D., nhân viên Hàng hải thuộc Hải đội 2/1 Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, đang phụ trách trông coi tàu BP 0370601, không may bị tai nạn và ngã từ trên tàu xuống sông.

Phát hiện sự việc, các đồng đội đã nhanh chóng ứng cứu, tìm kiếm, nhưng khi tìm được Thiếu tá N.Đ.D. đã tử vong.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

