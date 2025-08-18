Ngày 18/8, trao đổi với PV VietNamNet, Công an TP Hải Phòng cho biết đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Trường (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) do liên quan đến vụ việc một cán bộ công an bị chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ tại trung tâm cai nghiện.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h30 ngày 17/8, một nhóm nam giới đi xe taxi đã mang theo băng rôn, khẩu hiệu đến tụ tập tại cổng Trung tâm cai nghiện Gia Minh (phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) và có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lúc này, Thiếu tá Phạm Văn Thắng (SN 1978) - cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hải Phòng, đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại trụ sở trung tâm đã tiếp cận, yêu cầu các đối tượng chấm dứt hành vi vi phạm và rời khỏi khu vực.

Các đối tượng gây rối trước cổng Trung tâm cai nghiện Gia Minh. Ảnh: CAHP.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành, các đối tượng đã dùng hung khí tấn công Thiếu tá Thắng, khiến anh bị thương nặng, trong đó có một nhát chém đã làm đứt ngón cái bàn tay phải. Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Thiếu tá Thắng được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng, đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an phường Bạch Đằng triển khai truy xét. Qua đó, cơ quan chức năng đã bắt giữ được Phạm Văn Trường, một trong những đối tượng tham gia vụ tấn công. Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.