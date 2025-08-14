Ngày 14/8, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Công an xã Xuân Quang đã khống chế thành công đối tượng Phạm Văn Nghĩa, tước hung khí gây án, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và người dân.

Trước đó, khoảng 11h sáng 13/8, tại thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang, anh Phạm Văn Thành (23 tuổi) bị anh trai là Phạm Văn Nghĩa dùng dao chém nhiều nhát khiến anh Thành phải bỏ chạy khỏi nhà, tri hô người dân xung quanh cứu giúp.

Đối tượng Phạm Văn Nghĩa bị công an khống chế, bắt giữ sau hơn 1 giờ cố thủ trong nhà. Ảnh: Báo Lào Cai

Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Quang và lực lượng an ninh cơ sở đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, đối tượng Nghĩa cầm dao cố thủ trong nhà, không hợp tác dù được lực lượng công an vận động, thuyết phục.

Đến 12h15 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Phạm Văn Nghĩa.

Vụ việc đang được Công an xã Xuân Quang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ.