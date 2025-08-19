LỜI TÒA SOẠN: Các nghệ sĩ hoạt động trong ngành công an luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả nhờ đặc thù công việc của mình. Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân VietNamNet triển khai loạt bài về các nghệ sĩ đã, đang công tác trong ngành công an và quen thuộc với khán giả cả nước thông qua những vở kịch và bộ phim... để nghe họ chia sẻ về công việc và đời sống riêng.

Trúc Mai có 15 năm công tác tại Nhà hát Kịch CAND.

- Đã khá lâu vắng bóng trên màn ảnh, khi nào thì khán giả sẽ được gặp lại Trúc Mai trên phim?

Năm nay nghệ sĩ trong ngành công an chúng tôi có nhiều hoạt động và chương trình kỷ niệm lớn. Vừa rồi tôi cũng đã phải bỏ qua một số dự án phim của Đài Hà Nội trong đó có phim Mật lệnh hoa sữa để tập trung hoàn toàn cho Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân" lần thứ V - năm 2025 và giành huy chương vàng cá nhân cũng như cho vở diễn Người thứ ba.

- Đến thời điểm này chị đã có đủ huy chương để xét tặng nghệ sĩ ưu tú chưa? Chị có phải người trọng danh hiệu?

Huy chương tôi đã thừa tiêu chuẩn, chỉ đợi đến dịp xét duyệt thôi. Sau những cống hiến, người nghệ sĩ nếu được ghi nhận bằng những danh hiệu ai cũng mong muốn, trong đó có cả tôi. Thời gian này ngoài việc đảm nhiệm các vai diễn về người chiến sĩ công an nhân dân, Nhà hát kịch CAND của tôi cũng phải tham gia nhiều hoạt động kỷ niệm, biểu diễn trong đó có Tuần lễ Kịch CAND.

Tôi còn tham gia phối hợp với các vở diễn khác của nhà hát ngoài Người thứ ba bên cạnh lịch diễn dày đặc. Vì vậy nếu có thể tham gia phim được chỉ dám nhận 1 vai nhỏ quay trong 1 tuần. Vừa rồi tôi có tham gia phim Gió ngang khoảng trời xanh của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh. Trong phim này tôi với Phương Oanh đóng cùng tuyến nhân vật và đối đầu với nhau. Tôi vào vai trưởng ban phụ huynh có con học cùng con của Mỹ Anh (Phương Oanh) và có những mâu thuẫn, xung đột.

Trúc Mai cùng Phương Oanh (phải) ở hậu trường phim "Gió ngang khoảng trời xanh" sắp lên sóng.

Đây là vai diễn ngắn vừa đủ và bối cảnh quay hoàn toàn ở Hà Nội nên tôi có thể sắp xếp thời gian được. Thêm nữa tiêu chí của tôi là vai diễn dù ngắn nhưng khán giả xem sẽ phải nhớ. Trong giai đoạn quá bận rộn mình vẫn có thể tham gia làm phim để khán giả nhớ tới thì bắt buộc phải chọn những vai nhiều dấu ấn. Ghét thì phải để khán giả ghét hẳn, yêu phải để khán giả yêu hẳn chứ không lửng lơ, lờ nhờ.

Từ giờ đến cuối năm, Nhà hát CAND của tôi tiếp tục dựng 1-2 vở mới và lịch diễn dày đặc, trải khắp các tỉnh thành. Ở nhà hát tôi cũng chủ yếu làm vai chính nên tranh thủ thời gian đi đóng phim là cả một vấn đề.

- Chị nói năm nay là một năm bận rộn, phải đi diễn thường xuyên chưa kể đi đóng phim. Chồng chị cũng là công an, giờ giấc không cố định, vậy 2 vợ chồng sắp xếp thời gian thế nào để vừa đảm bảo công việc vừa lo cho vun vén cho gia đình, chăm sóc 2 con?

Đúng là năm nay vô cùng bận rộn với hai vợ chồng tôi vì là năm của lực lượng ngành với rất nhiều hoạt động. Tuy nhiên từ trước đến nay tôi luôn có một hậu phương vững chắc để hỗ trợ. Đó là ông bà nội ngoại. Tôi không dám nhận những phim quá dài và quay quá xa. Muốn toàn vẹn gia đình, công việc và phát triển bản thân thì không chỉ riêng phụ nữ mà với nam giới cũng khó.

Hai con của tôi một đang bước vào tuổi dậy thì, một mới học mẫu giáo còn quá nhỏ nên luôn phải sát sao. Vì vậy để có thể nhận một vai diễn ngắn tôi cũng phải cần đến sự hỗ trợ rất nhiều của gia đình.

Gia đình đủ nếp, tẻ của Trúc Mai.

- Ông xã hơn chị mấy tuổi và hai người quen nhau trong hoàn cảnh nào?

Ông xã hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi cùng quê và học cùng cấp 3 rồi yêu nhau từ thời sinh viên. Anh ấy vào ngành công an trước. Khi tôi học trường Sân khấu Điện ảnh ra, ngày đó có rất nhiều đoàn xin về từ Nhà hát Kịch Quân đội, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ... nhưng anh ấy khuyên tôi nên về Nhà hát Kịch CAND cho cùng ngành. Tôi nghe theo và bén duyên với ngành công an từ ngày đó.

- Đến nay chị đã vào ngành được bao nhiêu năm và mang hàm gì?

Tôi đầu quân về Nhà hát Kịch CAND và được vào biên chế từ tháng 9/2010 và hiện mang hàm Thiếu tá.

- Ở nhà hát chị công tác có nhiều diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình. Trung tá Hồ Phong chuyên vai phản diện. Trung tá Hoàng Công chuyên vai công an. Trung tá Trịnh Huyền chuyên vai bí thư, còn Thiếu tá Trúc Mai muốn tạo dấu ấn với những vai phản diện, kẻ thứ 3 chăng?

Tôi đóng vai phản diện nhiều. Tôi đơn giản là muốn tìm những vai không quá dài và quay không xa. Tôi chỉ nhận vai khi có thể sắp xếp được thời gian và điều phối công việc. Và thêm nữa vai diễn tuy ngắn nhưng để lại dấu ấn, kể cả bị ném đá cũng không sao. Mình là diễn viên mà đóng vai bị khán giả ghét cũng là thành công rồi.

Trúc Mai muốn dù chỉ xuất hiện ngắn nhưng tạo ấn tượng cho khán giả.

Trúc Mai trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" (Nguồn: VTV)

Ảnh: NVCC