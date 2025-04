Ngày 21/4, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm hy sinh "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người đồng đội trẻ của mình.

Đại tá Phúc cho biết, sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải thể hiện tinh thần và ý chí sáng ngời về lòng dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của người chiến sĩ công an nhân dân.

Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Đại tá Trần Văn Phúc kêu gọi các chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng và lực lượng thanh niên tỉnh nói chung dũng cảm, can trường, học tập tấm gương anh dũng của liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải để cùng nhau đẩy lùi tội phạm, bảo vệ cuộc sống hòa bình cho nhân dân, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công an tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nêu cao tinh thần kiên quyết, dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

"Với tinh thần chủ động của Công an tỉnh Quảng Ninh, lực lượng đã thực hiện rất tốt, rất rõ kế hoạch 483 của Bộ Công an về tổng rà soát các đối tượng, người nghiện, các tổ chức tụ điểm ma túy trên địa bàn. Đơn vị đã lập chuyên án và xác định rõ đối tượng. Qua quá trình điều tra mở rộng, đơn vị xác định trong vụ án ma túy này sẽ phải làm triệt để và thêm nhiều tội danh sẽ bị xử lý nghiêm trong thời gian tới", Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.

Để tri ân tấm gương anh dũng hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, Công an tỉnh Quảng Ninh, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Cục công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh,... đã trao tặng kinh phí ủng hộ, hỗ trợ gia đình liệt sĩ, với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Trong đó, Công an tỉnh Quảng Ninh ủng hộ 1,46 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Trần Văn Phúc trao kinh phí ủng hộ gia đình liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. Ảnh: Phạm Công

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn cũng có thư khen lực lượng Công an tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ trong việc triệt phá chuyên án phức tạp, thu giữ số lượng ma tuý lớn và bắt nhanh các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, ngày 17/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đặc biệt nghiêm trọng do Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú TP Hạ Long) cầm đầu. Trong quá trình truy bắt, các đối tượng manh động chống trả quyết liệt, làm Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ phòng CSĐT tội phạm về ma túy bị trúng đạn, hy sinh.