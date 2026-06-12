Chiều 12/6, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo quyết định được công bố, Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm này.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục chúc mừng Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư

Trên cương vị mới, Thiếu tá Nguyễn Quốc Huy bày tỏ vinh dự, tự hào, đồng thời trân trọng cảm ơn Đảng ủy, lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và tập thể đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu, trưởng thành.

Thiếu tá Huy khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, nỗ lực, phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.