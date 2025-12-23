Ngày 23/12, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội (C06, Bộ Công an) thông tin về dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số.

Theo Cục C06, quan điểm xuyên suốt và quan trọng nhất trong quá trình xây dựng dự thảo là tuân thủ tuyệt đối Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Việc ban hành Nghị quyết không làm giảm hay hạn chế bất kỳ quyền, lợi ích hợp pháp nào của công dân đã được Hiến pháp quy định.

Ngược lại, Nghị quyết nhằm cụ thể hóa và bảo vệ các quyền đó trên môi trường mạng, khắc phục tình trạng quy định còn tản mạn, thiếu thống nhất giữa các luật chuyên ngành. Qua đó, bảo đảm hài hòa giữa việc thụ hưởng quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để người dân sống và làm việc an toàn, hiệu quả trong kỷ nguyên số.

Công an hướng dẫn người dân sử dụng VNeID trong thực hiện dịch vụ công. Ảnh minh họa

Đại diện Cục C06 cho biết, “công dân số” là cá nhân có tài khoản định danh điện tử, có năng lực số để làm việc, học tập và tham gia các hoạt động xã hội trên môi trường số một cách an toàn, có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật.

Theo định hướng phát triển, ứng dụng VNeID sẽ cung cấp các tiện ích nhằm phục vụ tốt hơn quyền lợi của người dân, như tích hợp ví điện tử, kênh thanh toán, chi trả an sinh xã hội; cung cấp miễn phí “chữ ký số cá nhân” an toàn để thực hiện các giao dịch dân sự; đồng thời phát triển kênh giao tiếp chính thống để công dân thực hiện quyền phản biện, góp ý với chính quyền, đại diện C06 thông tin.

Ngoài ra, nhằm khuyến khích người dân chủ động tham gia, dự thảo đề xuất cơ chế ghi nhận mức độ tích cực tham gia của công dân trên môi trường số gắn với các ưu đãi thiết thực. Trên cơ sở mức độ rèn luyện kỹ năng số, tham gia dịch vụ công và các giao dịch số khác, công dân có thể được hưởng các chính sách miễn, giảm thuế, phí như miễn 100% phí, lệ phí đối với các thủ tục thiết yếu; đồng thời đề xuất giảm tới 10% một số loại thuế, lệ phí trước bạ.

Đại diện Cục C06 khẳng định, việc ghi nhận mức độ tham gia của công dân trên môi trường số chỉ nhằm mục đích khuyến khích, không dùng để phân biệt đối xử, không áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính hoặc bất kỳ biện pháp nào làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.