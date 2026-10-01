Khi đang trên đường đến đơn vị, một thiếu tá quân đội tại Đắk Lắk đã kịp thời phát hiện, sơ cứu và hỗ trợ cho hai vợ chồng bị tai nạn giao thông.

Ngày 27/10, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Hải - Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia R'vê (Đắk Lắk) cho biết, vừa hỗ trợ kịp thời hai vợ chồng người dân tộc Mông gặp tai nạn giao thông trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Trung Hải đẩy xe cho người dân. Ảnh: TH

Trước đó, khoảng 5h sáng 26/10, khi đang di chuyển trên Quốc lộ 29, khu vực giáp ranh giữa xã biên giới Ea Bung và xã Ia R'vê, anh Hải phát hiện một chiếc xe máy chạy phía trước cách mình khoảng 300m bất ngờ lao vào bụi cây ven đường.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh Hải lập tức dừng xe và chạy bộ tới hiện trường để kiểm tra.

Tại hiện trường, anh phát hiện 1 chiếc xe máy nằm trong bụi rậm. Người chồng điều khiển xe bị văng ra ngoài, nằm bất động trên mặt đất, còn người vợ hoảng loạn, liên tục khóc và gọi chồng bằng tiếng Mông.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, anh Hải nhanh chóng tiếp cận, vừa an ủi người vợ bình tĩnh, vừa tiến hành sơ cứu ban đầu cho người chồng. Ít phút sau, người chồng dần hồi tỉnh.

Vụ tai nạn khiến cả hai vợ chồng bị xây xát nhẹ. Sau khi được hỗ trợ an toàn, hai người đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Thiếu tá Hải vì sự giúp đỡ kịp thời.

Được biết, hai nạn nhân trú tại làng Mông (gần Trạm Kiểm lâm số 7, xã Ea Bung, cách nơi gặp nạn hơn 10km). Hai người dậy từ sớm mang theo cơm nắm để sang xã biên giới Ia R'vê nhổ mì thuê thì không may gặp sự cố.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Hoa, Chủ tịch UBND xã Ia R’vê xác nhận sự việc trên và cho biết, hành động của Thiếu tá Nguyễn Trung Hải đã thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, hết lòng vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ QĐND Việt Nam.