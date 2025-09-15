Trưa 15/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa triệt xóa hàng loạt tụ điểm "bay lắc" trên địa bàn. Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đã trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Lực lượng chức năng bắt giữ tổng cộng 148 đối tượng tại 4 tụ điểm: Ảnh: H.P

Các địa điểm bị lực lượng chức năng đột kích gồm 1 quán karaoke cùng 3 nhà nghỉ không có bảng hiệu trên địa bàn phường Diên Hồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, hơn 300 cán bộ cùng trang thiết bị nghiệp vụ đã đồng loạt đột kích, kiểm tra các tụ điểm “bay lắc” nói trên.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt giữ 148 người, trong đó có 56 nữ và 92 nam đang tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra hiện trường, công an cũng thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp và một số dụng cụ liên quan.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, các địa điểm trên mặc dù đăng ký loại hình kinh doanh karaoke nhưng đã cải tạo, sửa chữa, lắp đặt thêm giường nệm, đèn nháy, loa… để phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy của các đối tượng.

Trong số 148 đối tượng bị bắt giữ, có 56 đối tượng là các cô gái trẻ. Ảnh: H.P

Để trốn tránh sự phát hiện và đối phó với cơ quan chức năng, chủ quán còn lắp đặt nhiều camera và bố trí canh gác cẩn mật, không cho người lạ ra vào, chỉ dành cho khách quen đã liên hệ trước.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.