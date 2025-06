Theo thông tin ban đầu, vào đêm 27/6, lực lượng công an bất ngờ ập vào quán karaoke Q.T. trên địa bàn xã Hạ Mỗ. Thời điểm kiểm tra, bên trong các phòng hát có nhiều nam nữ đang tụ tập, có biểu hiện 'phê' ma túy, âm nhạc mở lớn, ánh đèn nhấp nháy mờ ảo.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường. Ảnh: H.H.

Trao đổi với P.V VietNamNet, một lãnh đạo UBND xã Hạ Mỗ xác nhận sự việc và cho biết, quá trình kiểm tra do lực lượng thuộc Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Công an xã.

"Tôi được biết, lực lượng của Bộ Công an trực tiếp khám xét quán karaoke Q.T., đến thời điểm này quá trình làm việc vẫn đang tiếp tục” vị lãnh đạo cho hay.

Theo nguồn tin, có hàng chục người bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra.