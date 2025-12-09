Cụ thể, Công an TP Cần Thơ thông báo về việc Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố, chính thức công khai kênh tiếp nhận thông tin an ninh trật tự. Động thái này nhằm tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa – Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Hai số điện thoại đường dây nóng được công bố gồm: 0931.065.965 và 0693.672.216. Các đầu số này sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ vào tất cả các ngày trong tuần để đảm bảo tính kịp thời.

Lãnh đạo Công an thành phố đề nghị người dân chủ động liên hệ qua các số điện thoại trên khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Việc này góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn.