Ngày 4/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Công an xã Vĩnh Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự ông Nguyễn Phúc Bình (41 tuổi, ngụ xã Đồng Sơn) để điều tra hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Công an đọc lệnh khám xét khẩn nơi ở của ông Nguyễn Phúc Bình (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Trọng Tín

Theo điều tra ban đầu, ngày 27/11, ông Bùi Phú Mỹ – người đại diện của Văn phòng Công chứng Phú Mỹ, trình báo với Công an xã Vĩnh Bình về việc phát hiện hợp đồng công chứng giả.

Ông Mỹ cho biết, ngày 26/11, UBND xã Vĩnh Bình có liên hệ xác minh một hợp đồng ủy quyền do công chứng viên của Văn phòng Công chứng Phú Mỹ chứng nhận vào ngày 25/11.

Qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ và thông tin trên hệ thống công chứng, Văn phòng Công chứng Phú Mỹ xác định đây là hợp đồng giả.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Vĩnh Bình xác minh và mời làm việc những người liên quan, trong đó có ông Nguyễn Phúc Bình. Qua làm việc, ông Bình đã thừa nhận hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ông Nguyễn Phúc Bình cùng các tang vật, trong đó có 33 con dấu các loại. Ảnh: Trọng Tín

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Phúc Bình, lực lượng công an thu giữ 106 bộ hồ sơ liên quan hợp đồng ủy quyền; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy phân chia di sản; 33 con dấu các loại; 1 máy hủy tài liệu, laptop và nhiều tang vật có liên quan.