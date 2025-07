Hôm nay (27/7), Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng đoàn công tác và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (K02) - Bộ Công an đã tới thắp hương tri ân, tặng quà động viên, tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh trong vụ nhóm khủng bố tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (cũ), tỉnh Đắk Lăk.

Chủ tịch Hải Phòng thăm già làng Mỵ Bâng buôn Kram.

Trò chuyện với các thân nhân liệt sĩ, ông Lê Ngọc Châu có chia sẻ, sự mất mát đã qua là rất lớn. Các chiến sĩ công an, cán bộ xã… đã hy sinh cho cuộc sống yên bình của nhân dân Đắk Lắk hôm nay. Nhóm khủng bố đã phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật.

Với cương vị là người lính đã từng trực tiếp tham gia, chỉ huy cuộc vây bắt các đối tượng cộm cán, cầm đầu, ông Châu bày tỏ sự thấu hiểu hơn hết về sự manh động, sự tàn ác của nhóm khủng bố.

Ông chia sẻ sâu sắc với gia đình các liệt sĩ và mong những người vợ, người mẹ của họ kiên cường vượt qua đau thương, tiếp tục nuôi dạy con cháu, xây dựng phát triển kinh tế.

Ông và các cán bộ chiến sĩ công an, các cấp chính quyền luôn luôn ghi ân, nhớ về sự hi sinh của các liệt sĩ.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu thăm gia đình của liệt sĩ Thiếu tá Trần Quốc Thắng

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thắp nén nhang tri ân liệt sĩ Hoàng Trung

Thân nhân liệt sĩ Hoàng Trung (Thiếu tá công an xã Ea Ktur) bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử, tình cảm của lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, lãnh đạo K02… đã tới chia sẻ, động viện gia đình.

Gia đình sẽ nỗ lực để nuôi dạy các con của liệt sĩ nên người, học hành, rèn luyện để tiếp tục được theo học ngành công an, viết tiếp giấc mơ bảo vệ bình yên cho nhân dân mà khi còn sống liệt sĩ Trung luôn tâm niệm.

Trước đó vào ngày 11/6/2023, nhóm đối tượng khủng bố đã mang theo súng và các hung khí nguy hiểm tấn công, đập phá, phóng hỏa trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (cũ). Hậu quả làm 9 người chết, 2 người bị thương, nhiều tài sản bị đốt phá.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ khác phối hợp với chính quyền các cấp nhanh chóng vào cuộc, chốt chặn bao vây, ráo riết truy bắt các đối tượng, kiểm soát tình hình và bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Ông Lê Ngọc Châu khi đó là Tư lệnh K02, tổng chỉ huy cuộc truy bắt các đối tượng ngay sau khi xảy ra khủng bố.