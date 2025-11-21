Chiều 20/11, tại Công an tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh – Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình – đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Tân Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.N

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh bày tỏ cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời trân trọng cảm ơn lãnh đạo các sở, ban, ngành, nhân dân và cán bộ chiến sĩ Công an Ninh Bình đã luôn đồng hành, hỗ trợ để ông hoàn thành nhiệm vụ thời gian qua.

Trên cương vị mới, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tân cục trưởng cũng đã gửi thư cảm ơn tới Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; cùng các cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và lao động hợp đồng Công an tỉnh Ninh Bình.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh chia sẻ, thời gian công tác tại Công an Ninh Bình là quãng thời gian đầy gắn bó, nơi ông và đồng đội cùng cống hiến, để lại nhiều cảm xúc và những kỷ niệm không thể nào quên.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh. Ảnh: T.N

“Trong những ngày tháng công tác, tôi đã tận mắt chứng kiến biết bao nỗ lực thầm lặng: những ca trực, tuần tra xuyên đêm; những chuyến công tác xa nhà; những chuyên án, vụ án căng thẳng kéo dài hàng tháng trời. Trong mưa gió, bão lũ, anh em vẫn bám địa bàn, bám cơ sở, giữ vững an ninh trật tự, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn và khắc phục thiệt hại do thiên tai,” Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh viết.

Trong thư, Thiếu tướng Mạnh nhấn mạnh: “Chính những hình ảnh giản dị nhưng kiên cường ấy đã khắc sâu trong tôi niềm tin và niềm tự hào về tập thể Công an tỉnh Ninh Bình - một tập thể kiên định về chính trị, bền bỉ trong hành động, giàu nghĩa tình đồng chí, đồng đội và luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.”

Kết thư, ông viết: “Một chặng đường khép lại không chỉ là dấu mốc thời gian mà còn là hành trình của tình nghĩa. Hôm nay, tôi được điều động nhận nhiệm vụ mới, nhưng trong tim vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh tập thể Công an tỉnh Ninh Bình thân thương, mến yêu.”