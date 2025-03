Ngày 1/3, Bộ Công an tổ chức Lễ thông báo quyết định của Thủ tướng và quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng được giao điều hành Công an Hà Nội. Ảnh: CACC

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, đã công bố Quyết định số 397 của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao những thành tích, sự đóng góp của Trung tướng Nguyễn Hải Trung với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội...

Theo Bộ trưởng Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều năm công tác trong ngành, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an địa phương trước khi được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an, đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về việc giao Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, điều hành Công an thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng sinh năm: 1968; Dân tộc: Kinh; Quê quán: Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên; Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố.