Sáng 18/8 diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ XI diễn ra tại Hà Nội.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ XI đã nhất trí đồng thuận bầu Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh làm Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ XI (2026 - 2031). 4 Phó Chủ tịch gồm: NSND Phạm Ngọc Khôi, NSƯT Đinh Trung Cẩn, PGS.TS Nguyễn Huy Phương, Đại tá - nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Tại Đại hội, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khẳng định chặng đường gần 7 thập kỷ của hội gắn liền với những bước phát triển của đất nước. Từ hơn 50 nhạc sĩ, nghệ sĩ trong những ngày đầu thành lập, Hội đã quy tụ nhiều thế hệ tài năng, đóng góp những tác phẩm có giá trị cho nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Âm nhạc đã đồng hành cùng dân tộc trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, đổi mới và hội nhập. Những thành quả ấy, theo nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, là kết tinh từ tài năng, tâm huyết và trách nhiệm xã hội của nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ.

Theo ông, nhiệm kỳ X (2020-2025) được đánh giá là giai đoạn có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động của Hội. Trên nền tảng những hoạt động chuyên môn truyền thống, Hội đã mở rộng quy mô, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường giao lưu quốc tế và triển khai nhiều chương trình có sức lan tỏa.

Phát biểu tại đại hội, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đánh giá cao những hoạt động tích cực của Hội Nhạc sĩ Việt Nam dưới mái nhà chung Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của đội ngũ nhạc sĩ trong đời sống văn hóa nghệ thuật đất nước.

Ông cũng gợi mở những nhiệm vụ của các nhạc sĩ sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội và công nghệ. Trong bối cảnh đó, yêu cầu về một nền âm nhạc vừa giữ được căn cốt văn hóa dân tộc, vừa có năng lực đối thoại với thế giới; vừa đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của công chúng, vừa tạo ra những tác phẩm có giá trị lâu dài trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

NSND Quốc Hưng biểu diễn tại đại hội