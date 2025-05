Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LineaBon K2+D3 có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 1256/2024/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cấp ngày 19/6/2024. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hỏi ý kiến bác sĩ và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thương nhân chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối sản phẩm: Công ty Cổ phần Dược phẩm An Minh. Địa chỉ: số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.