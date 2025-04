Rào cản tiếp cận vốn từ ngân hàng

Đa số các doanh nghiệp mới thành lập thường ít có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng. Sở dĩ có việc này là do tổ chức tín dụng không có dữ liệu lịch sử hoạt động, không thể đánh giá tín nhiệm khi thẩm định, do đó khó đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Sau 8 năm làm việc tại công ty tài chính, tích lũy được một số vốn tương đối, Hữu Hiệp quyết tâm ra ngoài lập công ty chuyên cung cấp thực phẩm nông sản sạch cho dân văn phòng. Vốn là “dân tài chính”, Hiệp đã lên một kế hoạch tương đối chi tiết về tổng số vốn ban đầu cần có, kế hoạch phân bổ vốn vào các khoản đầu tư ban đầu và mong muốn công ty sẽ có lãi sau khoảng 6 tháng hoạt động.

Nhưng bắt tay vào thực tế mới thấy, kế hoạch dù đẹp và chi tiết đến mấy cũng khó lường hết được những khó khăn trong thực tế.

“Vốn có kiến thức về lĩnh vực tài chính, tôi rất hiểu việc cần tận dụng nguồn vốn đi vay để bổ sung cho nguồn vốn tự có, bởi khó có ai đã sẵn 100% nguồn lực khi chuyển từ đi làm thuê sang kinh doanh tự do. Nhưng làm thực tế mới thấy, doanh nghiệp hoạt động chưa đến 1 năm không dễ để tiếp cận được nguồn vốn này, bởi quan điểm về quản trị rủi ro của không ít ngân hàng khá chặt chẽ”.

Với nhu cầu vay mua ô tô để chuyên chở hàng nông sản, anh Hiệp được đồng nghiệp giới thiệu đến sản phẩm vay mua ô tô của VPBank, ngân hàng hiếm hoi chấp nhận hồ sơ vay của doanh nghiệp chưa có báo cáo tài chính hoạt động đủ năm trên thị trường. Đây là một trong những chính sách cải tiến đáng kể nới khe hẹp cho những doanh nghiệp trẻ kịp thời chớp lấy những cơ hội trong kinh doanh, sản xuất mà VPBank đã nhanh chóng áp dụng.

Là doanh nghiệp hoạt động trong công ty du lịch, chị Diệu An mong muốn vay ngân hàng mua ô tô để mở rộng kinh doanh tour đường bộ. Sau nhiều lần phải bỏ cuộc do thủ tục xét duyệt của nhiều ngân hàng rườm rà, tốn nhiều thời gian, làm lỡ mất cơ hội kinh doanh, chị Diệu An được bạn bè giới thiệu tiếp cận dịch vụ vay mua ô tô của VPBank.

“Thời điểm vào hè là mùa cao điểm du lịch nên chúng tôi cần chốt gấp đơn bổ sung ô tô để mở rộng tour du lịch. May mắn thủ tục vay của VPBank rất đơn giản, nhanh chóng nên khoản vay của chúng tôi đã được giải ngân kịp thời, trong thời điểm thị trường ô tô đang có mức giá rất tốt như hiện nay. “Chốt đơn” đúng thời điểm cũng giúp tạo nên ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp”, chị An chia sẻ.

Công ty mới thành lập có gì để thuyết phục ngân hàng cho vay?

Trong thời buổi công nghệ 4.0 và dữ liệu big data được ứng dụng rộng rãi như hiện nay, hồ sơ do khách hàng đơn phương cung cấp không còn là yếu tố duy nhất dẫn đến quyết định cho vay của ngân hàng.

Là ngân hàng thành lập phân khúc phục vụ riêng cho khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) từ rất sớm, cách đây hơn 10 năm, VPBank đã xây dựng được một lượng dữ liệu khổng lồ với độ chính xác cao về tập quán kinh doanh, về khả năng sinh lời và ước đoán mức độ rủi ro của từng khối ngành. Kết hợp với công nghệ phân tích được số hóa hoàn toàn, giúp VPBank có một hệ thống đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp tiên tiến bậc nhất trên thị trường hiện nay.

Nếu cách đây vài ba năm, doanh nghiệp SME phải trông đợi vào quan hệ cá nhân và khả năng làm đẹp số liệu kinh doanh để có ưu thế khi làm hồ sơ vay ngân hàng, thì hai năm trở lại đây, việc này đã trở nên lạc hậu tại VPBank. Với ứng dụng phê duyệt khoản vay hoàn toàn online (Race App), giảm thiểu tiếp xúc cá nhân từ đó loại bỏ được phần lớn rủi ro sai lệch, Race App không chỉ giúp ngân hàng quản trị rủi ro nguồn vốn ưu việt hơn mà còn cho ra kết quả chỉ trong vòng 5 phút, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và nguồn lực trong việc làm hồ sơ tiếp cận vốn vay.

Cũng nhờ ngân hàng sở hữu nguồn dữ liệu đủ lớn và công nghệ hiện đại, khách hàng SME khi đến với VPBank chỉ cần chứng minh năng lực quản trị, có định hướng kinh doanh rõ ràng và sự uy tín với đối tác trong cùng lĩnh vực… hồ sơ sẽ trở nên dễ dàng thuyết phục các chuyên gia thẩm định của ngân hàng, cùng đó là quy trình “chấm điểm” doanh nghiệp đã được số hóa toàn bộ nên đảm bảo tuyệt đối khách quan, chính xác và tin cậy.

Vì sao nên vay mua ô tô tại VPBank?

Sản phẩm vay mua ô tô của VPBank được hầu hết các Khách hàng đánh giá là được thiết kế theo kiểu “đo ni đóng giày” cho các khách hàng SME, với mức lãi suất cực kỳ cạnh tranh, chỉ 6,8%/năm – thuộc nhóm thấp nhất trên thị trường hiện nay.

Doanh nghiệp có thể vay đến 90% giá trị xe, với thời gian vay lên đến 96 tháng. Đặc biệt, nếu chọn mua xe từ các thương hiệu liên kết với VPBank, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất hấp dẫn hơn nữa. Ví dụ như khách hàng mua xe Honda sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi giảm thêm đến 3,4%/năm, tương tự với hãng xe Mitsubishi giảm từ 2-3%/năm so với lãi suất hiện hành, thời gian ân hạn lên đến 12 tháng.

Toàn bộ quy trình vay, từ nộp hồ sơ, đến khâu phê duyệt – giải ngân và cả khi tất toán khoản vay khách hàng chỉ cần thực hiện hoàn toàn trực tuyến qua nền tảng số Race App, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Sản phẩm gói vay mua ô tô chỉ là một trong rất nhiều giải pháp tài chính được VPBank phát triển nhằm hỗ trợ doanh nghiệp SME vượt qua khó khăn về vốn, nắm bắt thêm nhiều cơ hội để phát triển kinh doanh và tăng trưởng bền vững, thịnh vượng. Hiện tại, VPBank đang là đơn vị đứng vị trí số 1 về thị phần cho vay mua ô tô cho doanh nghiệp.

Phương Dung