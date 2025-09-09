Ông Hoàng Văn Dũng (60 tuổi, xã Tuyên Lâm, Quảng Trị) là lao động chính trong nhà nhưng không thể làm việc đồng áng, đi lại phải có người dìu hoặc dùng gậy dò đường... do bị đục thủy tinh thể nặng, thị lực chỉ còn 1/10. Sống trong bóng tối nhiều năm, ông nghĩ mình không còn hy vọng cứu chữa cho đến khi được thăm khám miễn phí qua chương trình do Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh (trực thuộc Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn) phối hợp Ban Caritas Hà Tĩnh thực hiện. Qua tư vấn của bác sĩ, ông Dũng mới biết đôi mắt mờ đục của mình vẫn còn cơ hội lấy lại ánh sáng nếu được phẫu thuật sớm.

Ông Hoàng Văn Dũng - bệnh nhân điều trị đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh.

Không riêng ông Hoàng Văn Dũng , nhiều người cao tuổi tại Việt Nam cũng có tâm lý chủ quan, xem nhẹ các dấu hiệu suy giảm thị lực. Đại diện Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn (MSG) cho biết phần lớn bệnh nhân đến khám khi thị lực đã bị suy giảm nặng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và công việc, rất ít người cao tuổi có thói quen thăm khám mắt định kỳ.

Việc chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của thăm khám và điều trị sớm là nguyên nhân dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng, trong đó có mất thị lực vĩnh viễn. Ths.BS Lưu Hồng Ngọc - Phó Giám đốc chuyên môn Mắt Sài Gòn Đường Láng cho biết thủy tinh thể đã bị đục, càng để lâu lõi nhân ngày càng cứng, phẫu thuật càng khó khăn, nhiều khả năng phải sử dụng thêm thủ thuật khác. Điều này sẽ làm tăng cả chi phí lẫn thời gian điều trị và hồi phục.

“Thủy tinh thể đục cũng giống như ngôi nhà đóng cửa lâu. Việc thiếu ánh sáng để mắt được hoạt động hàng ngày sẽ làm suy giảm chức năng nhiều bộ phận khác của mắt, đặc biệt là võng mạc. Khi các cấu trúc mắt thoái hoá, ca mổ dù thành công cũng khó đạt hiệu quả tối đa và bệnh nhân cần nhiều thời gian hơn để hồi phục”, Ths.BS Lưu Hồng Ngọc nói thêm.

Trường hợp mắc đục thủy tinh thể, bệnh nhân cần điều trị sớm để không bỏ lỡ “thời điểm vàng” và phòng ngừa biến chứng đáng tiếc. Theo các bác sĩ MSG, thị lực dưới 4/10 chính là “thời điểm vàng” để người bệnh chủ động phẫu thuật. Kết hợp với công nghệ điều trị tiên tiến như Phaco, bệnh nhân có thể hạn chế tối thiểu nguy cơ biến chứng và lấy lại thị lực tốt nhất.

Ông Hoàng Văn Dũng và bác sĩ điều trị sau ca phẫu thuật.

Hiện nay, với những tiến bộ trong ngành nhãn khoa, phẫu thuật đục thủy tinh thể đã trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn, đơn cử là phương pháp Phaco, cho phép loại bỏ thủy tinh thể mờ đục và thay thế bằng thủy tinh thể nhân tạo trong khoảng 5-10 phút/mắt. Người bệnh có thể xuất viện trong ngày, nhanh chóng phục hồi thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Giây phút xuống khỏi bàn mổ, tôi thấy rõ mọi thứ trong phòng mổ. Giờ tôi tự đi lại, tự làm việc và đặc biệt tôi không cần dùng tới gậy để dò đường như trước nữa”, ông Dũng xúc động chia sẻ.

Ông Hoàng Văn Dũng và vợ vui mừng sau ca phẫu thuật thành công.

Ông Dũng điều trị đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco tại MSG - đơn vị đã thực hiện 600.000 lượt phẫu thuật đục thủy tinh thể thành công. Với lịch sử 21 năm thành lập và phát triển, MSG là một trong những điểm đến tin cậy cho mọi nhu cầu chăm sóc và điều trị bệnh lý nhãn khoa tại Việt Nam.

Được thành lập vào năm 2004, Bệnh viện Mắt Sài Gòn hiện là thành viên Hiệp hội Bệnh viện Mắt thế giới (WAEH). Mắt Sài Gòn đã nhận danh hiệu "Bệnh viện chuyên khoa của năm trên toàn lãnh thổ Việt Nam 3 năm liên tiếp 2023, 2024 và 2025" do Healthcare Asia Awards trao tặng.

Ngọc Minh