Khi áp lực giao thông gia tăng, thời gian di chuyển được xem là “chuẩn tham chiếu” mới, ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định an cư, kinh doanh.

Khi thời gian trở thành “đơn vị đo” giá trị

Thực tế tại Hà Nội cho thấy một nghịch lý khá rõ rệt. Những quãng đường chỉ 3 - 5 km trong khu vực nội đô có thể mất tới 30 - 50 phút di chuyển vào giờ cao điểm. Không chỉ là câu chuyện ùn tắc, áp lực thiếu bãi đỗ xe, mật độ dân cư dày đặc và hạ tầng quá tải khiến việc tiếp cận các tuyến phố trung tâm nhiều khi khó khăn.

“Có những ngày khách chỉ mất 15 phút để đi 10 km ở khu vực mới, nhưng lại mất gần một tiếng để vào phố cổ dù chỉ cách chưa đến 5 km”, anh Minh, một hộ kinh doanh lâu năm tại Hà Nội chia sẻ. Với nhiều người, “gần” về địa lý nhưng “xa” về thời gian đang trở thành trải nghiệm quen thuộc.

Những dự án được quy hoạch bài bản tại khu vực hạ tầng đồng bộ được chú ý

Đây chính là lý do tâm lý thị trường đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Ông Hoàng Nam, Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản lớn tại Hà Nội, nhận định: “Khách hàng hiện nay không còn hỏi dự án cách trung tâm bao xa, mà họ hỏi mất bao lâu để di chuyển đến đó vào giờ cao điểm. Thị trường đang bước vào giai đoạn định giá lại: Những nơi duy trì được thời gian di chuyển ổn định từ 15 - 30 phút vào trung tâm đang có thanh khoản vượt trội”.

Trong bối cảnh lõi nội đô ngày càng "nén chặt", đại lộ Tây Thăng Long đang nổi lên như một trục xương sống mới, khai thông điểm nghẽn giao thông cho khu vực phía Tây Bắc Thủ đô. Một trong những cái tên đang thu hút nhà đầu tư ở khu vực này là Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences - dự án thấp tầng hàng hiệu quy mô hơn 70ha do Sunshine Group phát triển.

Tối ưu kết nối - “Chìa khóa” vận hành kinh doanh

Đây là dự án sở hữu tọa độ đắc địa hiếm có khu vực Tây Thăng Long hiện nay khi kế cận đại lộ Tây Thăng Long, giữa ba tuyến giao thông huyết mạch là vành đai 3,5; vành đai 4; Quốc lộ 32; đồng thời có trục xuyên tâm là đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài.

Từ dự án, chỉ mất 5 phút để tiếp cận hai công viên quy mô gần 200ha; 10 phút để kết nối tới cầu Hồng Hà và cầu Thượng Cát khi hạ tầng đồng bộ; 10 - 15 phút di chuyển tới Hồ Tây khi đại lộ Tây Thăng Long thông xe toàn tuyến; 15 - 20 phút để kết nối Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia; khoảng 25 phút để vào khu vực Phố Cổ - hồ Hoàn Kiếm và 30 phút để di chuyển ra sân bay Nội Bài.

Thời gian kết nối tối ưu giúp các cửa hàng dễ tiếp cận khách hàng, mở rộng tệp khách từ nhiều khu vực khác nhau. Đồng thời, việc lưu thông hàng hóa, vận hành cửa hàng hay triển khai các hoạt động kinh doanh cũng trở nên linh hoạt hơn nhờ hạ tầng thông suốt.

Mặt tiền rộng, đường nội khu thông thoáng cũng là một trong những yếu tố khiến khách hàng lựa chọn dự án

Bên cạnh yếu tố thời gian, nhiều lợi thế khác của dự án giúp tối ưu vận hành, kinh doanh như: mặt tiền rộng, đường nội khu thông thoáng, phố thương mại mở không phụ thuộc mô hình trung tâm thương mại khép kín, ứng dụng AI trong quản lý vận hành và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của thương chủ,…tạo nền tảng hút khách và gia tăng hiệu suất kinh doanh bền vững.

Dự án gây ấn tượng với không gian xanh nội khu rộng lớn

Ở góc độ an cư, dự án kiến tạo hệ tiện ích nội khu đa dạng: công viên, trường học quốc tế, bệnh viện nghỉ dưỡng, các lễ hội được tổ chức thường xuyên... hướng tới cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Trong bối cảnh thị trường chuyển dịch theo tiêu chí “thời gian thực”, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ lợi thế kết nối và trải nghiệm sống, tạo giá trị vận hành và khai thác lâu dài.

(Nguồn: Sunshine Group)