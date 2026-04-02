Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định quy định các tiêu chí để người có nhà, đất bị thu hồi khi thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn.

Đáng chú ý, một số trường hợp sẽ không phải bốc thăm và không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khi mua nhà ở xã hội.

Cụ thể, nhóm thứ nhất là các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi đủ điều kiện tái định cư nhưng không có nhu cầu nhận nhà tái định cư (quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND, được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 89/2025/NQ-HĐND).

Nhóm thứ hai là những người bị thu hồi đất nhưng không đủ điều kiện tái định cư và gặp khó khăn về nhà ở (quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND được bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 89/2025/NQ-HĐND).

Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình, phường Thanh Liệt (Hà Nội). Ảnh: Đình Phong

Dù được ưu tiên, các trường hợp này vẫn phải đáp ứng đồng thời một số tiêu chí. Trước hết, phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi có dự án về việc thuộc diện được hưởng chính sách và có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Đồng thời, người đăng ký chưa từng mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án trên địa bàn Hà Nội.

Ngoài ra, về điều kiện cư trú, theo quy định có hai trường hợp cụ thể. Một là, hộ gia đình hoặc cá nhân bị thu hồi toàn bộ đất ở (hoặc phần còn lại không đủ điều kiện tách thửa) và không còn nhà, đất nào khác trên địa bàn cấp xã nơi thu hồi.

Hai là, trường hợp không bị thu hồi hết đất nhưng không đủ điều kiện tái định cư, trong khi thực tế có đông nhân khẩu (trên 7 người) hoặc nhiều hộ cùng sinh sống trên một thửa đất, với diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn hoặc bằng mức quy định của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/4.