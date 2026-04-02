Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định quy định các tiêu chí để người có nhà, đất bị thu hồi khi thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn.
Đáng chú ý, một số trường hợp sẽ không phải bốc thăm và không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khi mua nhà ở xã hội.
Cụ thể, nhóm thứ nhất là các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi đủ điều kiện tái định cư nhưng không có nhu cầu nhận nhà tái định cư (quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND, được sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 89/2025/NQ-HĐND).
Nhóm thứ hai là những người bị thu hồi đất nhưng không đủ điều kiện tái định cư và gặp khó khăn về nhà ở (quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND được bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 89/2025/NQ-HĐND).
Dù được ưu tiên, các trường hợp này vẫn phải đáp ứng đồng thời một số tiêu chí. Trước hết, phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi có dự án về việc thuộc diện được hưởng chính sách và có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Đồng thời, người đăng ký chưa từng mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án trên địa bàn Hà Nội.
Ngoài ra, về điều kiện cư trú, theo quy định có hai trường hợp cụ thể. Một là, hộ gia đình hoặc cá nhân bị thu hồi toàn bộ đất ở (hoặc phần còn lại không đủ điều kiện tách thửa) và không còn nhà, đất nào khác trên địa bàn cấp xã nơi thu hồi.
Hai là, trường hợp không bị thu hồi hết đất nhưng không đủ điều kiện tái định cư, trong khi thực tế có đông nhân khẩu (trên 7 người) hoặc nhiều hộ cùng sinh sống trên một thửa đất, với diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn hoặc bằng mức quy định của Chính phủ.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/4.
Ghi nhận từ đầu năm nay, nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội đã mở bán hoặc công bố thông tin dự án. Như tại khu nhà ở đô thị Kim Hoa, xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh trước đây), dự án CT2 đang tiếp nhận đăng ký mua 240 căn hộ (đợt 1) với giá khoảng 19,8 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì).
Theo thông báo, chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà đến hết ngày 20/3 và dự kiến ký hợp đồng mua bán từ ngày 10/4. Tòa CT2 dự kiến bàn giao vào quý II/2027.
Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu 1, xã Ngọc Hồi sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê mua từ ngày 25/4 đến hết ngày 30/5 (trừ các ngày Chủ nhật).
Với mức giá tạm tính 24,7 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm phí bảo trì), căn hộ nhỏ nhất có giá khoảng 999 triệu đồng, trong khi các căn diện tích lớn hơn là gần 1,5 tỷ đồng. Phí bảo trì là 449.800 đồng/m2.
Theo dự kiến, trong quý I/2026, dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt) cũng tiếp nhận hồ sơ mua căn hộ. Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán tạm tính khoảng 25 triệu đồng/m2. Với mức giá này, một căn hộ diện tích 70m2 có giá khoảng 1,75 tỷ đồng.
CTCP Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á cũng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội về việc công bố thông tin Khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên.
Giá bán dự kiến 29 triệu/m2 (chưa gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì). Giá thuê căn hộ tạm tính 430.000 đồng/m2. Chủ đầu tư cho biết, thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ từ 1-15/5.