Thông tin cơ bản về ngân hàng MB
|Tên đầy đủ
|Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (Military Commercial Joint Stock Bank)
|Thành lập
|4/11/1994
|Trụ sở chính
|Tòa nhà MB Grand Tower, 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Hà Nội
Ngân hàng MB làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ?
Theo thông tin từ website chính thức của MB, các phòng giao dịch của ngân hàng làm việc từ 8h-17h từ Thứ 2 đến Thứ 6, nghỉ Chủ nhật và các dịp lễ, Tết theo quy định của nhà nước.
Tuy nhiên, các chi nhánh lớn còn làm việc cả sáng Thứ 7 trong khung giờ từ 8h-12h.
Cách tìm chi nhánh ngân hàng MB gần nhất còn làm việc?
Bước 1: Truy cập vào website chính thức của ngân hàng MB tại https://www.mbbank.com.vn/maps/
Bước 2: Nhấn vào bộ lọc để nhập thông tin về tỉnh/thành phố và quận/huyện tại khu vực sinh sống để tìm phòng giao dịch gần nhất.
Ngoài ra, khách hàng cũng có thể gọi tổng đài hỗ trợ: 1900 545426 (khách hàng cá nhân) - 1900 9045/ 024 6297 6868 (khách hàng doanh nghiệp), 024 2204 8899 (khách hàng ưu tiên)
Cách đặt lịch trước để không phải chờ đợi khi giao dịch tại ngân hàng MB
Để tiết kiệm thời gian chờ đợi khi giao dịch tại ngân hàng, khách hàng có thể đặt lịch hẹn trước với MB qua ứng dụng MBBank.
Bước 1: Mở ứng dụng MBBank: Đăng nhập vào ứng dụng trên điện thoại di động.
Bước 2: Tìm tính năng đặt lịch: Trên giao diện chính, bạn nhấn vào biểu tượng "Chú ong" (biểu tượng của tính năng đặt lịch giao dịch).
Bước 3: Chọn "Đặt lịch giao dịch": Chọn tùy chọn này để bắt đầu quá trình đặt lịch hẹn.
Bước 4: Chọn chi nhánh và thời gian: Chọn chi nhánh bạn muốn đến giao dịch và chọn ngày, giờ phù hợp với bạn.
Bước 5: Xác nhận lịch hẹn: Kiểm tra lại thông tin và xác nhận để hoàn tất việc đặt lịch.
(Tổng hợp)