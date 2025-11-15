Thông tin cơ bản về ngân hàng MB Tên đầy đủ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (Military Commercial Joint Stock Bank) Thành lập 4/11/1994 Trụ sở chính Tòa nhà MB Grand Tower, 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Hà Nội

Ngân hàng MB làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ? Theo thông tin từ website chính thức của MB, các phòng giao dịch của ngân hàng làm việc từ 8h-17h từ Thứ 2 đến Thứ 6, nghỉ Chủ nhật và các dịp lễ, Tết theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, các chi nhánh lớn còn làm việc cả sáng Thứ 7 trong khung giờ từ 8h-12h.

Cách tìm chi nhánh ngân hàng MB gần nhất còn làm việc? Bước 1: Truy cập vào website chính thức của ngân hàng MB tại https://www.mbbank.com.vn/maps/ Bước 2: Nhấn vào bộ lọc để nhập thông tin về tỉnh/thành phố và quận/huyện tại khu vực sinh sống để tìm phòng giao dịch gần nhất. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể gọi tổng đài hỗ trợ: 1900 545426 (khách hàng cá nhân) - 1900 9045/ 024 6297 6868 (khách hàng doanh nghiệp), 024 2204 8899 (khách hàng ưu tiên)