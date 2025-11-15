Ngoài ra, mỗi phòng giao dịch/chi nhánh ngân hàng sẽ áp dụng khung giờ khác nhau nên khách hàng có thể truy cập trang Liên hệ trên website của ngân hàng tại địa chỉ https://techcombank.com/lien-he để đặt lịch giao dịch trước.

Thứ Bảy: sáng từ 7h45 đến 11h45

Thứ Hai – Thứ Sáu: sáng từ 7h45 đến 11h45, chiều từ 13h00 đến 17h00

Thứ Bảy: từ 8h00 đến 12h00

Thứ Hai – Thứ Sáu: từ 8h00 đến 17h00

Theo thông tin từ website chính thức, giờ làm việc của ngân hàng Techcombank như sau:

Ngân hàng Techcombank làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ?

Cách tìm chi nhánh ngân hàng Techcombank gần nhất còn làm việc?

Bước 1: Truy cập vào website chính thức của ngân hàng Techcombank tại https://techcombank.com/lien-he

Bước 2: Nhấn vào bộ lọc để nhập thông tin về tỉnh/thành phố và quận/huyện tại khu vực sinh sống để tìm phòng giao dịch gần nhất.

Ngoài ra, tổng đài chăm sóc khách hàng của Techcombank hoạt động 24/7, hỗ trợ khách hàng cá nhân qua số 1800 588 822 (miễn phí) và khách hàng doanh nghiệp qua số 1800 6556 hoặc +84 24 7303 6556. Các kênh hỗ trợ này hoạt động liên tục cả ngày và đêm, trừ khi có thông báo bảo trì định kỳ.