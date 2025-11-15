Ngân hàng Vietinbank làm việc từ mấy giờ?

Với 18 trụ sở chính, 155 chi nhánh, 879 phòng giao dịch, hầu hết các địa điểm giao dịch của VietinBank trên toàn quốc thường hoạt động trong khung giờ từ 7h30 phút sáng đến 5h chiều (có nghỉ trưa). Các ngày làm việc kéo dài từ thứ 2 đến thứ 6 và không làm việc vào thứ 7, Chủ Nhật.

Cụ thể lịch làm việc từng buổi trong ngày như sau:

Địa điểm Buổi sáng Buổi chiều Chi nhánh Vietinbank 07h30 – 11h30 hoặc 08h00 – 12h00 13h00 – 16h30 hoặc 13h30 – 17h00 Phòng giao dịch Vietinbank 08h00 – 11h30 hoặc 08h00 – 12h00 13h00 – 16h30 hoặc 13h30 – 17h00

Thời gian mở cửa hoặc đóng cửa trong ngày sẽ tùy thuộc vào quy định hoạt động của mỗi chi nhánh.