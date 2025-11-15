Thông tin cơ bản về ngân hàng Vietinbank
|Tên đầy đủ
|Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade)
|Thành lập
|26/3/1988, trên cơ sở tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
|Trụ sở chính
|108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội
Ngân hàng Vietinbank làm việc từ mấy giờ?
Với 18 trụ sở chính, 155 chi nhánh, 879 phòng giao dịch, hầu hết các địa điểm giao dịch của VietinBank trên toàn quốc thường hoạt động trong khung giờ từ 7h30 phút sáng đến 5h chiều (có nghỉ trưa). Các ngày làm việc kéo dài từ thứ 2 đến thứ 6 và không làm việc vào thứ 7, Chủ Nhật.
Cụ thể lịch làm việc từng buổi trong ngày như sau:
|Địa điểm
|Buổi sáng
|Buổi chiều
|Chi nhánh Vietinbank
|
07h30 – 11h30 hoặc 08h00 – 12h00
|
13h00 – 16h30 hoặc 13h30 – 17h00
|Phòng giao dịch Vietinbank
|
08h00 – 11h30 hoặc 08h00 – 12h00
|
13h00 – 16h30 hoặc 13h30 – 17h00
Thời gian mở cửa hoặc đóng cửa trong ngày sẽ tùy thuộc vào quy định hoạt động của mỗi chi nhánh.
Cách tìm chi nhánh ngân hàng Vietinbank gần nhất còn làm việc?
Bước 1: Truy cập vào website chính thức của ngân hàng VietinBank tại https://www.vietinbank.vn/mang-luoi-chi-nhanh-atm
Bước 2: Nhấn vào bộ lọc để nhập thông tin về tỉnh/thành phố và quận/huyện tại khu vực sinh sống để tìm phòng giao dịch gần nhất.
Ngoài ra, khách hàng cũng có thể gọi tổng đài hỗ trợ: 1900 558 868 (trong nước) - (84) 24 3941 8868 (quốc tế)
Các lưu ý khi giao dịch ở ngân hàng Vietinbank
- Với các giao dịch đơn giản như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, bạn có thể sử dụng VietinBank iPay Mobile để tiết kiệm thời gian. Các dịch vụ online hoạt động 24/7, không phụ thuộc vào giờ làm việc tại quầy.
- Hãy đến sớm hơn 30 phút trước giờ đóng cửa vì ngân hàng thường ngưng nhận giao dịch tiền mặt/ giao dịch phức tạp trước khi nghỉ để xử lý nội bộ.
- Mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ (Chứng minh nhân dân/ Căn cước gắn chip còn hiệu lực) và nếu là giao dịch đặc biệt có thể cần giấy ủy quyền hoặc chứng từ bổ sung.
- Nếu giao dịch có tính pháp lý, quốc tế hoặc chuyển khoản lớn — nên chọn thời gian giữa buổi sáng hoặc đầu buổi chiều, tránh sát giờ đóng cửa.