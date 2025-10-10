Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia 2025:

Đổi mới sáng tạo thúc đẩy phát triển bền vững

Ngày 01/10 hằng năm được chọn làm Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, nhằm khẳng định vai trò trung tâm của đổi mới sáng tạo trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của Việt Nam. Sự kiện Vietnam Innovation Expo 2025 (Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam), diễn ra từ ngày 1 đến 3/10/2025 tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc - Hà Nội, là hoạt động trọng điểm hưởng ứng ngày hội này. Với thông điệp “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia”, sự kiện năm nay thu hút sự tham dự của hơn 800 đại biểu từ cơ quan Trung ương, doanh nghiệp đến các tổ chức quốc tế.

Triển lãm Vietnam Innovation Expo 2025. Ảnh: Lacbird Gian hàng của Lacbird tại Vietnam Innovation Expo 2025. Ảnh: Lacbird

Triển lãm năm nay quy tụ hàng trăm doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước cùng hàng nghìn sản phẩm, sáng kiến thuộc 11 lĩnh vực trọng điểm, đã đón hơn 40.000 lượt khách tham quan. Đặc biệt, sự góp mặt của các quốc gia công nghệ hàng đầu như Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản tạo nên không gian giao lưu quốc tế, mở ra cơ hội hợp tác đầu tư và khẳng định khát vọng đưa Việt Nam vươn lên trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Lãnh đạo NIC nhấn mạnh sự kiện là bước cụ thể hóa chủ trương đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời truyền đi thông điệp về một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo rộng mở, liên kết toàn dân vì phát triển bền vững.

Lacbird Corporation và tầm nhìn đổi mới sáng tạo bền vững

Tại Vietnam Innovation Expo 2025, Lacbird ra mắt công chúng với vai trò một doanh nghiệp công nghệ sáng tạo của Việt Nam. Doanh nghiệp giới thiệu tầm nhìn phát triển dựa trên triết lý đổi mới không ngừng gắn với phát triển bền vững, hướng tới phục vụ tối đa cho nền công nghiệp sáng tạo trong nước. Lacbird hiện hoạt động trong bốn lĩnh vực trọng tâm: Văn hóa, Giáo dục, An ninh mạng và Trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong lĩnh vực văn hóa, Lacbird phát triển hệ sinh thái trò chơi mang đậm chất liệu truyền thống Việt Nam. Điển hình là dự án trò chơi “Lạc Việt Phiêu Lưu Ký” (Lac Viet Adventures) tái hiện các trò chơi dân gian và đời sống văn hóa của cộng đồng Việt. Bên cạnh mảng game và giáo dục sáng tạo, doanh nghiệp còn chú trọng đến các giải pháp công nghệ nhằm quảng bá văn hóa Việt tới giới trẻ một cách sinh động, hiện đại.

Trình diễn khả năng bảo vệ của Stormbird trước những cuộc tấn công mạng tại Vietnam Innovation Expo 2025. Ảnh: Lacbird

Bên cạnh đó, gian hàng của Lacbird tại Vietnam Innovation Expo 2025 thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan khi doanh nghiệp trình diễn các giải pháp an ninh mạng và AI tiên tiến từ công ty thành viên Stormbird.vn. Stormbird được biết đến là đơn vị tiên phong về công nghệ chống bot tự động tại Việt Nam, cung cấp các giải pháp bảo mật hiện đại giúp bảo vệ hệ thống trực tuyến khỏi bot độc hại và tấn công DDoS. Những giải pháp này cho thấy năng lực công nghệ cao của Lacbird trong việc bảo vệ doanh nghiệp thời chuyển đổi số, đồng thời minh chứng cho cách tiếp cận đổi mới sáng tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Bảo Long - CEO của Lacbird, nhấn mạnh: “Sự phát triển bền vững phải gắn liền với đổi mới sáng tạo mang bản sắc văn hóa Việt.” Tuyên bố này một lần nữa khẳng định định hướng của Lacbird: kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và giá trị văn hóa dân tộc trong mọi sản phẩm. Vai trò của một doanh nghiệp công nghệ sáng tạo như Lacbird được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực vào công cuộc chuyển đổi số và phát triển bền vững quốc gia.

Bích Đào